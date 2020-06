Daghoroscoop 2 juni

VANDAAG JARIG

Wetenschap en technologie zijn onderwerpen die u interesseren en u bent typisch iemand die alle gadgets op die gebieden in huis zult hebben. Gebruik wat u hebt aangeschaft thuis of voor uw beroep en laat het niet onaangeroerd liggen. Uw drijfveren worden dit jaar sterker.

RAM

U zult geen indruk maken als u zich gedeisd houdt. Stel u positief op, heb vertrouwen in datgene waarmee u bezig bent en gedraag u manhaftig als u twijfelt aan uw eigen deskundigheid. U kunt grote stappen richting uw doel zetten.

STIER

Het ontbreekt u vandaag niet aan enthousiasme, optimisme en energie, ambitie en doorzettingsvermogen. U kunt nu slagen op een terrein dat u na aan het hart ligt. Op het juiste moment op de juiste plek zijn brengt wat u wilt binnen handbereik.

TWEELINGEN

Uw zelfdiscipline kan worden getest als u moet kiezen tussen plicht en plezier. Wikkel verantwoordelijkheden vroeg af zodat u tegen de avond de handen vrij hebt. Een project kan wachten op goedkeuring en financiële onderbouwing.

KREEFT

Verwarrende invloeden en een te optimistische benadering kunnen uw geduld en vastberadenheid testen en voor een melancholieke stemming zorgen. Het zal een uitdaging zijn om te focussen maar is essentieel als men op u rekent.

LEEUW

Wie of wat u trekt kan ver weg zijn of moeilijk bereikbaar. Iets wat u begeert kan nog verder verwijderd zijn dan ooit tevoren. U moet ofwel uw doel aanpassen of vastberaden doorgaan. Word door narigheid niet afstandelijk of koel.

MAAGD

Controleer een geschreven overeenkomst voor u deze ondertekent. Neem geen besluiten en doe geen keuzes die niet gemakkelijk ongedaan kunnen worden gemaakt. Geduld wordt beloond. Voorkom verwarring door duidelijk te zijn.

WEEGSCHAAL

Gotspe kan uw houding bepalen en uw zelfvertrouwen opkrikken. Ook de relatie met intimi kan erdoor worden beïnvloed. Bepaalde overtuigingen kunnen strijden om voorrang en vereisen dat anderen meer ruimte krijgen.

SCHORPIOEN

Een juridische kwestie, studie, literatuur of publicatie kan geld opleveren en dat zal een welkome aanvulling zijn van uw banksaldo. U hebt genoeg goede ideeën maar teken nu geen contract. Een vrouw kan voor frictie zorgen.

BOOGSCHUTTER

Het geluk is vandaag met degenen die moedig zijn en zelfverzekerd. Initiatief tonen en kansen creëren zijn uw sleutels tot succes. U kunt nu grote stappen zetten doordat u de wind mee hebt en wordt aangemoedigd.

STEENBOK

Zorg dat u meteen klaar staat om aan de slag te gaan en toon u optimistisch als u nieuwe deuren wilt openen. U kunt nu in de wacht slepen wat u al lang begeert en er kan u tevens via uw partner fantastisch nieuws bereiken.

WATERMAN

De afwisseling van koud en warm binnen een liefdesrelatie zal u in verwarring brengen en kan ertoe leiden dat u iemand minder vaak gaat zien. Uw tijd afwachten is een beter idee dan uzelf naar de voorgrond duwen.

VISSEN

Let op persoonlijke eigendommen nu er een groot risico is op verlies. Zelfs kleine of weinig waardevolle items kunnen verdwijnen en voor frustratie zorgen. Beteugel uw gebruikelijke houding van allesweter en denk na over uw doelstellingen.