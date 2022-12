’Een torenhoge rekening van de apotheek voor babyzetpillen; dat klopt toch niet?’

Sinds een paar maanden gaat onze dochter Frenkie (vandaag één jaar geworden, hoera!) naar het kinderdagverblijf. Daar verzamelt ze virussen die ze mee naar huis neemt en, heel sociaal, met ons deelt. We snotteren, hoesten en niezen al maanden vrijwel nonstop wat af hier. Buikgriep kunnen we inmiddels ook afvinken en Frenk heeft zelf nog de zesde ziekte en krentenbaard aan haar collectie toegevoegd.

Huisarts

Een kleine twee weken geleden werd ze écht goed beroerd. Ze had koorts, wilde niet meer eten, amper drinken en deed niet veel meer dan huilen, slapen of lethargisch in onze armen hangen. De huisarts adviseerde het na een controle nog even aan te kijken met paracetamol. Toen de situatie een dag later niet verbeterde, kregen we – in overleg met een kinderarts – een ibuprofendrankje voorgeschreven.

Niet vergoed

Voor de derde keer in twee dagen tijd stond ik in een drukke apotheek. De baby hing ellendig in mijn armen. ’Dit drankje is al een tijd niet meer leverbaar’, deelde de apothekersassistente mee. Of zetpillen ook goed waren. Ik vond alles best, als onze dochter zich maar beter zou voelen. Niet veel later werden mij de pillen overhandigd. Mét een rekening die niet vergoed zou worden: zestig euro.

Veel geld

Ik was perplex. Ik betaal zelf voor ibuprofen zo’n 2,50 euro per 20 stuks, waarom nu dan 6 euro per stuk? De assistent kon het mij niet uitleggen. ’Wij bepalen die prijs ook niet’, zei ze. Ze vond het wel veel geld. Ik rekende af en vroeg hoe ze dit deden met ouders die dat geld echt niet hadden. Bijstandsmoeders, mensen die in armoede leven. Ik kreeg geen antwoord, alleen een ongemakkelijke blik. ’Er zijn mensen die van dit bedrag een hele week eten moeten kopen’, sputterde ik nog wat na. Ik had al gepind en de baby begon te huilen. We vertrokken.

Drogist

Thuis heb ik de huisarts gebeld. Die had geen idee van het feit dat wat ze voorschreven niet leverbaar was en dat wat wel leverbaar was zo duur was. Ik mailde de apotheker die mij in een kort bericht verwees naar de website medicijnkosten.nl en schreef: ’Door de speciale bereiding met het bestanddeel DMB is de prijs ook hoog.’ Ik kon er weinig mee. Ondertussen zag ik dat zo ongeveer overal online dezelfde pillen voor €6 per tien te koop zijn. Later die dag zag ik het voorgeschreven ’niet meer leverbare’ drankje gewoon bij de drogist in het dorp in de schappen liggen.

Aanvullende vragen

Ik belde met De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, KNMP. Zij wilden niet ingaan op een individueel geval en zouden contact opnemen met mijn apotheker, die ik al eerder wat aanvullende vragen had gesteld. Niet veel later kreeg ik van hem alsnog dit antwoord: ’Het product is duur omdat de arbeidskosten onevenredig hoog zijn. Vergelijkbaar is de xylometazoline neusspray, de babyvariant kost 11 euro, de volwassenenvariant €2,10. Voorlopig zal ik klanten doorverwijzen naar Trekpleister of Kruidvat. Waarvoor dank voor deze tip.’

Zeuren

Ik kreeg daarmee een verklaring, maar wat mij betreft op geen enkele manier een bevredigend antwoord. Ik vind het nog steeds onacceptabel dat een volstrekt standaard medicijn als een ibuprofenzetpil voor een baby/kind hier in dit land zo duur is, dat het voor veel ouders onbetaalbaar is. Op Twitter vond iemand dat ik zeurde; ik wilde toch het beste voor mijn baby, dan betaal je dat toch gewoon? Daar gaat het dus om. Je wil uiteraard het beste voor je kind en dus betaal je. Maar veel ouders kunnen dit niet. Echt niet.

Oorontsteking

Dit moet anders, de ongelijkheid in dit land hoort niet zo groot te worden dat het ene kindje wel pijnstillers kan krijgen en het andere niet. Het is gewoon gênant, voor een welvarend land als het onze. Met onze kleine Frenkie gaat het inmiddels weer beter. Ze bleek een oorontsteking te hebben en knapte uiteindelijk van antibiotica heel snel op. Op de keukentafel ligt een doosje met zes overgebleven zetpillen. Mocht een ouder ze voor een ziek kind kunnen gebruiken omdat ze voorgeschreven zijn en de financiële middelen zijn er niet ze te kopen; ik stuur ze met alle liefde gratis op.

