Tikva (40): ’Ik moet toegeven dat mijn man in het huishouden meer taken heeft’

„Ik werk sinds 2017 fulltime als reisblogger. Mijn blog is gericht op gezinnen die met kinderen reizen. Voor corona was ik zo’n 120 dagen per jaar weg van huis, vorig jaar waren dat vanwege corona ongeveer 80 dagen. Mijn man werkt fulltime als productmanager bij een technisch bedrijf.”

Reizen

„Mijn blog begon in 2014 als hobbyproject. Ik reisde graag, maar ik had toen nog een ‘normale’ baan: Ik werkte als intercedent en was veel bezig met opleidingstrajecten in de procesindustrie. Uiteindelijk werd het lastig te combineren. Ik werkte 28 uur per week in dienst en 20 uur per week aan mijn blog. Toen heb ik de keuze gemaakt om fulltime te gaan bloggen.

Reizen is nu mijn werk, wat betekent dat ik ook veel zonder mijn man reis. Hij krijgt niet genoeg vakantiedagen om altijd mee te kunnen. Daarom ga ik regelmatig met alleen mijn dochter weg. Tegenwoordig moet zij gewoon naar school, maar in de schoolvakanties gaan we vaak samen op pad. Vlak voordat zij leerplichtig werd zijn we drie weken met z’n tweeën naar Zuidoost-Azië gegaan. Ze vindt het reizen heel leuk, maar ze heeft pas wel aangegeven dat ze niet meer hele vakanties weg wil gaan. Logisch, zij wil ook haar eigen ding doen.

Mijn man vindt het niet erg als hij alleen thuis is. Hij noemt het dan ook wel een mannenvakantie voor zichzelf. Hij is dol op mountainbiken, dus hij gaat dan lekker veel fietsen. Pas fietste hij een hele ronde door Nederland, alle provincies in 24 uur. Daar wordt hij blij van.”

Schoonmaakster

“Ik moet toegeven dat mijn man in het huishouden meer taken heeft. Sowieso kookt hij elke avond. Hij kan ook gewoon lekkerder koken dan ik. We hadden afgesproken dat ik dan zou schoonmaken, maar dat schoot er telkens bij in. Ik stelde voor dat ik dan wel de schoonmaakster zou betalen. Ik strijk daarentegen weer vaker. En toen onze dochter thuisonderwijs kreeg door corona hielp ik onze haar daarbij.

Sommige taken kan hij ook gewoon beter, dus het is logisch dat hij ze dan uitvoert. Ik kan wel het gras maaien, maar als hij thuiskomt ziet hij toch nog altijd wel iets dat beter kan. Dan doet hij het liever zelf.”

Geld

„Mijn man verdient wel meer dan ik. We hebben een gezamenlijke rekening en allebei ook een persoonlijke rekening. We maken maandelijks beiden hetzelfde bedrag over naar onze persoonlijke rekeningen. Het bedrag dat dan overblijft storten we op de gezamenlijke rekening, hiervan betalen we alle huishoudelijke kosten. Met dat persoonlijke geld kunnen we dingen voor onszelf kopen, zonder dat we daarover verantwoording af hoeven te leggen. Hij houdt van fietsen en koopt dus veel fietsonderdelen van dat geld en ik gebruik het bijvoorbeeld voor de kapper.

Veel van de reizen die we maken zijn zakelijke reizen. Georganiseerd door of in samenwerking met bestemmingen en/of reisorganisaties. Ook gaan we regelmatig zelf naar bepaalde plekken met het doel daarover te schrijven. Hierdoor zijn de aan deze reizen verbonden kosten grotendeels zakelijke kosten. Zelfs wanneer we wel privé op vakantie gaan kan ik mijn werk toch lastig neerleggen, ik wil altijd overal de perfecte foto’s maken en blogs schrijven.

Ik ben heel blij met de verdeling in ons gezin. Het belangrijkste vind ik dat we er allebei een goed gevoel bij hebben. Mensen hebben heel snel een mening klaar staan, maar wij vinden deze verdeling gewoon prettig. We doen ook allebei veel dingen voor onszelf. Veel mensen durven dat niet omdat ze zich zorgen maken over wat hun partner ervan vindt. Natuurlijk overleggen we wel voordat we beslissingen maken, maar je moet vooral doen waar je zelf blij van wordt.”