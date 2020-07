Moet Facebook gebruikers compenseren voor privacyschending?

De Consumentenbond en DPS beschuldigen Facebook van privacyschendingen tussen 2010 en 1 januari 2020. Facebook zou jarenlang privégegevens van gebruikers en hun Facebook-vrienden hebben verzameld en deze vervolgens verkocht hebben aan derden.

Misleid

Onder deze verzamelde informatie vallen gegevens over geslacht, leeftijd, woonplaats, maar ook informatie over de apps die iemand gebruikt en het surfgedrag buiten het platform van Facebook om. Hiernaast werden ook de gegevens van Facebook-vrienden verzameld.

De partijen vinden dat Facebook zijn gebruikers heeft misleid. Volgens hen beloofde Facebook dat het gebruik van het platform gratis zou zijn, terwijl de gebruikers in feiten betaalden met hun gegevens. Daarom vinden de partijen dat Facebook alle Nederlandse gebruikers moet compenseren.

Vergoeding

Ze roepen consumenten op om zich via een speciale pagina aan te melden om zo de actie te steunen. Door je aan te melden op deze pagina steun je de zaak, maar maak je volgens de Consumentenbond ook kans op de mogelijke vergoeding die eruit kan voortkomen.

Het zou niet de eerste boete zijn die het socialmediabedrijf krijgt wegens privacyschending. Het bekendste voorbeeld is het Cambridge Analytica-schandaal. In 2018 bleek dat dit bedrijf Facebook-data van 87 miljoen had verzameld voor politieke reclames rond de verkiezingen in de VS.

