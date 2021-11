Amanda (37): ’Op straat krijg ik de gekste blikken en word ik nageroepen’

„Een serieuze relatie heb ik nog nooit gehad. Waar iedereen om me heen bij bosjes verliefd wordt, samen een huis koopt of zelfs een gezin sticht, loopt het bij mij meestal al dood voordat het goed en wel begonnen is.

Hypermobiel

Daten is – zeker online – toch een soort vleeskeuring en daar heb ik weinig mee. Ik zoek diepgang in een man, knap af op casual seks. Daarbij voldoe ik misschien niet aan het ideale plaatje. Ik lijd aan een chronische bindweefselziekte – het Ehlers-Danlos syndroom – waardoor ik extreem hypermobiel ben en veel pijn in mijn gewrichten heb. Ik loop met braces en gebruik op slechte dagen een rolstoel als hulpmiddel.

Op straat krijg ik de gekste blikken en word ik soms nageroepen. Laatst schreeuwde iemand nog dat ik robotbenen had. Het lijkt er vaak op dat ik op mijn aandoening wordt afgerekend: mannen schrikken soms als ze me zien of reageren daarna gewoon niet meer op berichtjes.

Perfecte plaatje

Ik weet dat ik goed ben zoals ik ben. Juist door mijn aandoening leef ik met de dag en sta ik positief en sterk in het leven, maar toch maakt het me bij vlagen onzeker. Daten is zo gericht op dat perfecte plaatje en de maatschappij op het vinden van een partner, dat je bijna zou denken dat je wel aan een partner móet. Vriendinnen wilden me al opgeven voor Married At First Sight en ik krijg regelmatig de vraag waarom ik nog stééds niet aan de man ben. Er is toch vast wel een leuke te vinden? Alsof mijn alleen-zijn een probleem is dat moet worden opgelost. Hoezo? Er is toch niets mis met single zijn!

Knuffelbeer

Natuurlijk mis ik weleens een knuffelbeer op de bank, die arm om me heen of dat luisterende oor. Maar moet ik dan maar zwichten voor de eerste de beste? Omdat anderen hebben bepaald dat een leven pas compleet is met partner? Wat een onzin! Ik wil alleen een relatie als die mijn leven verrijkt, niet om aan een opgelegd ideaalbeeld te voldoen.”

