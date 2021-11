Rita werd door haar moeder verhuurd voor seksueel misbruik: ’Ze haatte me’

Buitenland

Indiase man (45) ’herrijst uit de dood’ wanneer familie aankomt in mortuarium

In India is een 45-jarige man, die overleden was verklaard na een verkeersongeval, na één nacht levend aangetroffen in het mortuarium van een ziekenhuis. De man werd er in kritieke toestand aangetroffen, verklaarde de ziekenhuisdirecteur zondag.