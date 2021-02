Weekhoroscoop 8 - Maagd gaat voor knuffels én de seks!

Ram

Liefde: Net als het allemaal goed gaat gebeurt er iets onverwacht waardoor er een storm oplaait die voorlopig niet meer gaat liggen. Wees ook alert op kapers op de kust. Verleiding ligt in een klein hoekje, zowel voor jou als voor je partner.

Financiën: Ga niet naar websites waarvan je weet dat je daar spullen zult kopen die je niet nodig hebt. Ondanks het feit dat je best weet dat je nog even zuinig aan moet doen is de kans groot dat je toch teveel geld uitgeeft. Probeer dit te voorkomen.

Werk: Nieuwe werkzaamheden zijn te verwachten, maar je hebt er meer moeite mee dan je had gedacht. Het vergt nog flink wat tijd en concentratie om het allemaal tot een goed einde te brengen.

Persoonlijk: Een positieve mindset is het halve werk. En tijd! Wie positief in het leven staat en zich niet hoeft te haasten geeft zich minder snel over aan werkstress. Je kunt beter ergens te vroeg zijn dan te laat.

Stier

Liefde: Waar je het ene moment helemaal happy bent, ben je het andere moment wat down. Hoewel je geniet van het heden, denk je ook met weemoed terug aan het verleden, toen alles nog onbezorgd en ongecompliceerd was.

Financiën: Je financiële inzicht wordt deze week nog eens versterkt waardoor je op dit gebied nog meer vooruitgang en succes kunt verwachten.

Werk: Dit is een goed moment om je af te vragen of je de dagelijkse vaste routines prettig vindt of dat deze juist maken dat je geen zin meer hebt in je werk. Ook kost het je moeite om tijd vrij te maken voor de liefde, je hebt nog zoveel te doen!

Persoonlijk: Je bent meer vatbaar voor voedselvergiftiging en aangezien je deze dagen ook wat makkelijk bent met betrekking tot het bereiden en bewaren van voedsel loop je iets meer risico om ziek te worden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Tweelingen

Liefde: De verveling slaat toe en eigenlijk zou je wel even wat tijd zonder je partner willen doorbrengen. En waarom ook niet? Het is heel gezond om ook gewoon af en toe je eigen ding te willen doen.

Financiën: Dit is geen goede week om te gokken met je zuurverdiende geld. Investeren is een ander verhaal, maar niet zonder jezelf eerst goed in de materie te verdiepen.

Werk: Ben je nog op zoek naar werk is de kans groot dat je deze week een baan vindt. Misschien niet direct iets wat je graag wilt, maar het is een begin. Heb je al leuk werk, kun je rekenen op nieuwe goede ontwikkelingen met loonsverhoging in het vooruitzicht.

Persoonlijk: Je bent klaar met oude slechte gewoontes. En als je ergens klaar mee bent, ben je er ook écht klaar mee en kost het je weinig moeite om ermee te stoppen.

Kreeft

Liefde: Je hebt meer behoefte aan de steun van je partner. Of dit nu op emotioneel, financieel of fysiek gebied is, je hebt hem of haar gewoon nodig om weer even alles op een rijtje te krijgen.

Financiën: Je hebt meer tijd en energie nodig om je werk te kunnen doen waardoor in verhouding je uurloon daalt. Maak je er niet te druk om, zo’n week heeft iedereen wel eens.

Werk: Je hebt moeite met bepaalde opdrachten maar door je creativiteit én je communicatieve vaardigheden in te zetten breng je het toch tot een prima einde.

Persoonlijk: Je hebt het gevoel een beetje stil te staan en hebt de neiging dit jezelf te verwijten maar als iemand de afgelopen jaren hard gewerkt heeft aan haar doelen én zichzelf ben jij het wel!

Leeuw

Liefde: Samen met je partner kom je tot een belangrijk besluit. Zaken waar je eerder nog over twijfelde worden nu plotseling helder in positieve zin. Op naar de volgende stap!

Financiën: Je inkomen gaat er de komende maanden alleen maar op vooruit. Nu is het moment om alvast het een en ander op papier te zetten zodat je niet ongemerkt naar je geld gaat leven waardoor je er uiteindelijk dus weinig van overhoudt.

Werk: Als je met anderen samenwerkt is dit een fantastische week voor teamwork en teambuilding. Of dit nu op de werkvloer is of online dat maakt niet uit. Je geeft ijzersterke adviezen en weet anderen ook echt enthousiast te maken. Pas wel op dat je niet te snel gaat voor bepaalde mensen.

Persoonlijk: Drink geen alcohol of koffie voor je gaat slapen en beperk ook overdag de inname van deze middelen. Je zult merken dat je dan een stuk beter slaapt.

Maagd

Liefde: Je hebt meer behoefte aan lichamelijk contact. ‘Huidhonger’ wordt dit ook wel genoemd. Prima, maar je wilt ook gewoon lekker met je lief de koffer in. Je gaat deze week voor het hele pakket; de knuffels én de seks!

Financiën: Financieel advies inwinnen is altijd een goed idee, mits degene die je raadpleegt ook echt betrouwbaar en discreet is. Kies liever voor een professioneel adviseur dan voor een kennis die ‘toevallig iets weet van boekhouden’.

Werk: Je laat wat meer steekjes vallen dan anders en bent hierover ook echt boos op jezelf. Probeer je zo min mogelijk te laten afleiden, wees iets minder streng voor jezelf en blijf er al helemaal niet in hangen.

Persoonlijk: Je gezondheid is veel meer waard dan een dik banksaldo, daar ben je inmiddels wel uit. Maar… ben je net zo lief voor je lichaam als voor je bankrekening?

Weegschaal

Liefde: Je komt werkelijk tot rust bij je partner waardoor samen zijn nu ook echt een eerste prioriteit voor je is. Hoe druk je het ook hebt met je werk, voor je geliefde maak je gewoon tijd. Een week vol goede gesprekken en genegenheid is op handen.

Financiën: De plannen die je hebt gemaakt met het oog op je financiën kunnen helaas nog niet gerealiseerd worden. De dingen forceren of uit ongeduld een gok wagen zullen uitdraaien op een flinke teleurstelling.

Werk: Je bent enorm actief en creatief waardoor er veel goede dingen te verwachten zijn op het gebied van je carrière. Pas wel op met wie je je briljante ideeën deelt, je wilt natuurlijk niet dat iemand anders met jouw mooie veren gaat pronken.

Persoonlijk: Waar je van anderen niet altijd perfectie kunt verlangen en verwachten geldt dit ook voor jezelf. Neem even pauze, laat de wind door je haren wapperen en geniet gewoon even van het moment en het feit dat je even niets moet.

Schorpioen

Liefde: Maak de dingen meer bespreekbaar, ook als je nu al weet dat je partner mogelijk gaat flippen is het belangrijk om eerlijk te zijn ver wat je voelt. Rustig communiceren zonder elkaar verwijten te maken blijft altijd nog de beste manier om er samen uit te komen.

Financiën: Je scherpe inzicht helpt je door een financiële tegenvaller heen. Hoewel anderen je ongevraagd, goed bedoeld advies geven, weet jij zelf prima wat je beter wel of niet kunt doen. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet, zo simpel is het.

Werk: Hoewel je het ontzettend druk hebt en je energie over verschillende taken moet verdelen, krijg je dankzij je tomeloze energie en super strakke planning toch alles ruim op tijd af.

Persoonlijk: Slapeloosheid en somberheid zijn jou deze week niet vreemd. Niet zo gek hoor, gezien alles wat er momenteel gaande is in de maatschappij. Probeer met sporten je gedachten te verzetten of je hoofd even helemaal leeg te maken door te mediteren.

Boogschutter

Liefde: Je bent druk bezig met het maken van nieuwe plannen maar of je partner je hierin kan en wil steunen is nog maar de vraag. Tijd voor een goed gesprek om te bekijken of jullie nog steeds op dezelfde golflengte zitten.

Financiën: Hoewel je al goed bezig bent met het beheren van je inkomsten en uitgaven ben je deze week toch geneigd om meer geld aan uit te geven dan nodig is of om iets te kopen waar je eigenlijk niets aan hebt.

Werk: Dankzij je eigen inzet en een flinke portie geluk zijn er goede dingen naar je onderweg, helemaal als je bereid bent om tijd vrij te maken voor een nieuwe cursus of studie.

Persoonlijk: Als je grotendeels zittend werk hebt is dit het moment om meer afwisseling aan te brengen in je werkhouding. Af en toe zitten, staan of een rondje lopen, kan al veel verschil maken met betrekking tot je bloedsomloop.

Steenbok

Liefde: Hoewel jullie elkaar in alles tot steun willen zijn maakt de situatie het er niet altijd even makkelijk op. Geduld, wederzijds begrip en respect zijn de toverwoorden. Altijd natuurlijk, maar deze week nog een beetje meer.

Financiën: Je beschikt over de middelen om te kopen wat je wilt maar als je iets meer de tijd neemt om verder te kijken kom je waarschijnlijk nog iets veel beters tegen. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, Steenbok. Aan jou de keuze waaraan.

Werk: Negatieve invloeden kunnen je werk beïnvloeden. Vermijd mensen met een negatieve houding of dito energie zoveel mogelijk. Waar je mee omgaat word je mee besmet, ook als je dit eigenlijk niet wilt.

Persoonlijk: Ga door met je nieuwe gezonde gewoontes, gun jezelf wat extra ontspanning en zorg voor jezelf zoals je anderen zou adviseren voor zichzelf te zorgen.

Waterman

Liefde: Jij en je partner voelen zich nog meer tot elkaar aangetrokken en ervaren zelfs weer even dat gevoel van prille verliefdheid. Dit wordt een week vol romantiek, flirten, aandacht, gezelligheid en goede seks.

Financiën: Het is nu niet verstandig om spullen te kopen op afbetaling of via afterpay. Hierdoor verlies je snel het overzicht. Als je dit al eens eerder hebt meegemaakt weet je hoe belangrijk het is om je aan je budget en je financiële planning te houden.

Werk: Het is tijd om je meer te focussen op je werkzaamheden en meer moeite te doen om je doelen te bereiken. De wensen de je hebt op het gebied van je carrière zijn haalbaar maar het zal je niet zomaar komen aanwaaien.

Persoonlijk: Wacht niet tot je meer energie hebt om aan lichaamsbeweging te doen maar begin met bewegen, juist om energie te krijgen.

Vissen

Liefde: Wat je graag wilt en wat je kunt waarmaken strookt helaas niet altijd met elkaar. Zet jezelf niet onder druk om bepaalde dingen voor of met je partner te doen terwijl je er eigenlijk geen tijd voor hebt. Maak er tijd voor óf doe geen beloftes.

Financiën: Als je voor een bedrijf werkt dat geen hinder ondervindt van de coronamaatregelen en je al een poosje geen loonsverhoging hebt gehad is dit het moment om hierom te vragen. Zelfs als je niet over diploma’s beschikt kan je werkervaring en inzet veel waard zijn.

Werk: Je valt op tussen je collega’s met je inventieve en creatieve visie waarmee je elk probleem lijkt te kunnen oplossen. De kans dat je meer verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld is groot.

Persoonlijk: Je weerstand is wat laag waardoor je eerder vatbaar bent voor ontstekingen of infecties. Naast gezond eten is ook een goede nachtrust onmisbaar voor het verhogen van je weerstand. Wat je zeker niet kunt gebruiken is stress; ontspan!