’Op mijn vrije dag gaat mijn kind gewoon naar de crèche’

Nu moet je niet denken dat het kindje ongewenst was. Ik moest alleen enorm wennen aan het idee dat ik moeder zou worden, mijn oude leventje - jong als ik was - zou moeten opgeven… Al was ik na de geboorte van onze zoon in de wolken: ik voelde me meteen op en top moeder!

Verwend

Mijn carrièreplannen schoof ik op de lange baan; plots leek werk totaal irrelevant. Carrière zou ik later wel maken. Ik besloot drie dagen te gaan werken: maandag, dinsdag en woensdag. Dat kan omdat mijn vriend in de consultancy werkt en goed verdient. Financieel hoeven we ons dus geen zorgen te maken.

Maar met die drie dagen werk, de zorg voor ons kleintje (door de drukke baan van mijn vriend komt alle zorg op mijn schouders terecht), pogingen vriendschappen te onderhouden en familie te blijven zien, ben ik compleet afgepeigerd.

Ik weet dat het verwend klinkt, maar ik heb dan de donderdag echt even voor mezelf nodig. En dus breng ik onze zoon die dag naar de crèche. Hij heeft het daar enorm naar zijn zin, dus schuldig voel ik me niet. Bovendien: op vrijdag is hij weer gewoon thuis bij mij.

Manicure

Wat ik die vrije donderdag dan doe? Heerlijk bijslapen, het huishouden en om de zoveel weken naar mijn vaste kapper of manicure. En eerlijk? Ik vind dat elke moeder zo’n dag verdient. Ik begrijp dat niet iedereen zich die luxe kan permitteren maar áls je het je kunt veroorloven… Doen! Want: ’Blije, ontspannen moeder, blij kind!’. Toch?

