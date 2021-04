De vechtscheiding deel 66: ’Het zweepje houdt ze verleidelijk langs haar wang’

Roxy, mijn secretaresse komt hinnikend mijn kantoor in. Ze zwaait de deur dicht en ploft grijnzend neer op een stoel: „Wat ben jij toch een heerlijke sukkel” „Pardon?” „Kijk dit.” Ze klikt haar telefoon open en houdt hem voor mijn neus.

Foto

Ik zie een foto van mezelf van afgelopen vrijdag in de drogisterij. Aan mijn arm bungelt een mandje. Ik hou een pakje blaarpleisters dichtbij mijn neus. Alsof ik het niet goed kan lezen. En om het nog erger te maken heb ik mijn buikspieren niet aangespannen en hangt mijn tong uit mijn mond. Ik zie er uit als een lulletje rozenwater zonder leesbril.

„Hoe kom je eraan,” vraag ik nonchalant. Roxy hoeft niet te weten dat ik baal van deze foto.„Gewoon uit de bureau-app” antwoordt ze.„Ik heb hem niet voorbij zien komen.” „Klopt, het was de App-Min-MT, daar hoor jij niet bij.” Ze gooit haar hoofd in haar nek en lacht uitdagend „Wil je weten van wie het afkomstig is,” vraagt ze. Ik schud mijn hoofd. „Nee dankjewel. En kun je nu gaan? Ik heb werk te doen.”

Tinder

Ik probeer mijn irritatie te verbergen. Eerst lokt Sara mij onder valse voorwendselen mee op shoppingexpeditie, ze warmt me op met spannende boodschappen en dankt me daarna genadeloos af. Vervolgens zet ze me te kakken bij mijn personeel. Ik voel de afgang en blijf de rest van de dag op mijn kamer om te broeden op een manier om mijn ego weer te herstellen.

Die manier verzin ik pas in het weekend. Ik besluit een profiel aan te maken op Tinder. Betaald, want dan kan ik zien wie mij liket. Met een beetje digitale aandacht zal mijn gevoel voor eigenwaarde wel weer een boost krijgen. Ik ben het hele weekend bezig met de juiste foto’s zoeken en maken. In verschillende outfits: nonchalant met een T-shirt op een spijkerbroek en een in mijn Italiaanse maatpak met Ray-Ban zonnebril. Een actiefoto bij mijn boksbal en een met de pup tegen mijn blote borst.

Hoogmoed

Het vergt wat acrobatiek en selfiekennis maar het resultaat mag er zijn. Tevreden vul ik mijn profiel. Ik wacht een dag voor ik ga swipen. Zo zie ik meteen wie mij liket en kom ik niet te hongerig over. Wat een genot is dit. Elke keer als ik het toontje van de like hoor, grinnik ik tevreden in mezelf. Leer mij de vrouwtjes kennen. Ik weet nog steeds heel goed wat ze willen.

En met die hoogmoed begin ik aan mijn vrije val. Eerst is daar het profiel van Sara. Ik had het kunnen weten. Natuurlijk gaat ze daten. Dat doet iedereen, al is dat pijnlijk voor haar ex (ik dus). Wat het extra erg maakt is dat ze de outfit aan heeft die ze me toonde tijdens de shopexpeditie. Het zweepje houdt ze verleidelijk langs haar wang. Het kwetst me dat ze zo nadrukkelijk voor haar seksuele voorkeur uitkomt. Ik dacht dat dat iets van ons samen was. Geïrriteerd smijt ik mijn telefoon op mijn bed en sta op.

Douche

Als ik de gang op loop hoor ik Anouk in de badkamer. Ze huilt. Niet een beetje, maar keihard. Onvervalst snotteren. Ik weet dat ze naar haar ouders is geweest. Waarschijnlijk is daar iets voorgevallen wat haar zo overstuur maakt. Hoewel ik altijd dacht dat wraak zoet zou zijn, proef ik daar nu niets van. Ik heb medelijden met haar. Door mij weten haar ouders dat we gaan scheiden en is ze waarschijnlijk in de problemen gekomen.

Ik klop op de deur. Geen reactie. Voorzichtig open ik hem. „Anouk?” Maar ze huilt zo hard dat ze dat niet hoort. Dus duw ik de deur wat verder open. Daar staat ze. Onder de douche. Haar prachtig blote lijf, met de heerlijkste billen van de wereld. Wat heb ik dat lijf gemist. Zo sportief en mooi in verhouding. In een opwelling open ik de deur van de douchecabine en stap gekleed en al naar binnen.

Cliché

Ik sla mijn armen om haar heen en verberg mijn hoofd in haar nek. „Het spijt me Noukie,” mompel ik in haar nek. Voor een moment verstijft ze, vertwijfeld laat ik haar los. Dan duwt ze haar billen weer tegen me aan en schuurt een beetje. Ik pak haar douchegel, spuit wat op mijn hand en begin haar in te zepen. „Het geeft niet,” snottert ze. „Het werd me alleen een beetje te veel.” „Begrijp ik.”

Ze draait zich om en onze monden vinden elkaar. Ik til haar op en draag haar naar bed. Ze is vederlicht. Dorstig lik ik haar hele lijf droog. Ze kleedt me even gretig uit. Hongerig naar mijn lijf en het vervolg. Het wordt de beste seks die we ooit hebben gehad, we komen tegelijk schreeuwend klaar. Clichés zijn niet voor niets waar: als de relatie voorbij is, is de seks op zijn best.