Zeg nooit tegen je kind dat Valentijnsdag stom is!

Mailboxen stromen vol met kortingsacties en je kunt de winkelstraat niet doorlopen zonder hartjesballonen te zien: het is weer Valentijn. Een dag waarop je even wat extra’s doet voor mensen die je liefhebt of die het nodig hebben. Marina van der Wal: „Het is jammer dat zoveel mensen zo negatief denken over Valentijn, want het is toch heerlijk om een dag te hebben die om de liefde draait? Het is alleen wel zonde dat het voornamelijk om peperdure cadeaus lijkt te draaien. Toen ik vannacht om half drie thuiskwam, stond er thee met bonbons voor mij klaar. Dat zegt voor mij zoveel meer dan een duur cadeau.”

Intuïtie

Toch wordt Valentijn door veel mensen gezien als een nutteloze dag. Marina denkt daar anders over en ziet juist het belang ervan in. „Ik vind het belangrijk om mijn kinderen te leren om lief te hebben en aandacht te hebben voor de mensen om hun heen. Valentijnsdag vind ik het perfecte haakje om ze dat te leren. Als volwassene zie je de wereld met al jouw levenservaring. Kinderen daarentegen hebben nog een hele pure intuïtie en zien de wereld door verwondering. Maar hun wereldbeeld wordt gevormd door meningen van hun ouders. Als je als ouder dus het idee van je kind afweert om rozen rond te brengen, maak je eigenlijk een stukje van die intuïtie kapot.”

Niet verliefd

„De levensles om gewoon soms iets liefs te doen heb ik geleerd zo’n twaalf jaar geleden van mijn kind. Hij had een aantal rozen gekocht en vroeg mij of ik deze wilde afleveren. De rozen had hij niet gekocht omdat hij verliefd was op al de meisjes, maar omdat ze altijd zo aardig tegen iedereen waren en ze het verdienden. Ik vond het zo leuk om de boodschapper te zijn van zoiets liefs. In plaats van een schattig idee van je kind afweren omdat jij het als ouder onzin vindt, kun je er ook in meegaan en je eigen idee over Valentijn erbuiten laten.”

Iets extra’s nodig

In deze snelle wereld wordt wel eens vergeten dat mensen ook onzeker kunnen zijn en even wat extra’s nodig hebben. „Juist met dagen zoals Valentijn kun je je kinderen leren om even aan iemand anders te denken. Tegenwoordig zijn kinderen heel erg op zichzelf en leven we in een wereld waar er een grote focus is op het individu. Hierdoor denken we niet altijd aan andere mensen. Het is goed om soms gewoon even met je kind te gaan zitten na te denken over wie we dit jaar een hart onder de riem kunnen steken.”

Anoniem

Daarom verstuurt Marina al jaren met haar gezin anoniem Valentijnsboeketten. „Elk jaar sturen we weer een mooie bos naar iemand anders. Gewoon, om iets liefs te doen of om diegene een hart onder de riem te steken. Van de week gingen we ook weer om de tafel zitten om te bedenken naar wie we dit jaar een bos zouden sturen. Maar we doen het altijd anoniem, want het enige wat telt is de ontvanger. Het is niet belangrijk dat jij diegene bent die de bos heeft gestuurd.”