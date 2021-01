Laat ons gewoon lekker carnaval vieren!

Tradities zijn onderhevig aan veranderingen en dat is maar goed ook. Reden te meer om juist nu, nu carnaval in aantocht is en carnavalvierende Brabanders en Limburgers met lede ogen moeten aanzien hoe hun carnavalsfeest niet doorgaat, even te zwijgen over dat ene precaire onderwerp: dat carnaval racistisch, seksistisch en discriminerend zou zijn.

Niet van deze tijd

Tradities zijn aan veranderingen onderhevig en carnaval is dat ook. Het besef dat sommige uitingen tijdens een carnavalsoptocht echt niet meer van deze tijd zijn is al lang doorgedrongen in de gelederen van degenen die zo’n optocht organiseren en zijn dus allang en breed verboden. Daar durf ik rustig aan toe te voegen: als ze dat altijd al niet waren.

Kick Out Zwarte Piet slaat nu de plank volledig mis als ze denken dat ze nu de kans moeten grijpen om aan te tonen wat er allemaal schort aan het morele besef van al die Brabanders en Limburgers. Ik ben Brabantse en weet waar ik het over heb. Al heel mijn leven lang vecht ik tegen het vooroordeel van mensen van boven de Moerdijk - de Randstad zeg maar - dat wij met carnaval alleen maar lopen te zuipen en vreemd lopen te gaan. Dat is namelijk niet zo.

Als er tienduizenden mensen op de been zijn om iets te vieren, dan vliegt er weleens een pilsje te veel in en dan wordt er weleens naast de pot gepiest. Dus ook tijdens carnaval. Dat wij nu worden weggezet als een stel onbehouwen stereotyperende klootzakjes, klopt gewoon niet.

Niet carnavalesk

Ik heb al heel wat carnavalsoptochten gezien in mijn leven. Wat de meeste wagens en groepen die daaraan meedoen op de korrel nemen, zijn ‘Het Gezag’, de wereldpolitiek en/of plaatselijke akkefietjes, die voor mensen binnen de Randstad onbegrijpelijk zullen zijn.

Elke uiting van racisme of discriminatie is verboden, omdat dat namelijk niet als carnavalesk wordt beschouwd. Heb ik dan nog nooit iemand verkleed als indiaan zien hossen? Zeker wel. Heb ik nog nooit gezien dat iemand verkleed als Pakistaan zogenaamd rozen liep te verkopen? Zag ik nooit een fakir met een vliegend tapijt? Een dansmarieke met obesitas? Twee Chinezen met een trommel en een fluit? Vrouwen verkleed als takkenwijven? Een man verkleed als Schot, inclusief een kilt met daaronder allemaal namaakpiemels waarmee men tegen betaling mee mocht swaffelen? Steuntrekkers die overal steun zochten? Bommoeders met een hele kinderschare om zich heen? Al dan niet gearmd met een steuntrekker? Ja, dat zag ik allemaal.

De draak steken

In heel mijn leven zag ik tijdens carnaval hoe bepaalde culturele eigenschappen werden toegeëigend. Hoe mensen de draak staken met allerlei identiteiten, om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag.

Om nu in deze tijd, nu iedereen snakt naar wat lucht, mensen zich ervan te laten doordingen dat het toe-eigenen van andere identiteiten tijdens het carnaval niet door de beugel kan, is vragen om woede. Vragen om polarisatie. Die verschuiving wat wel en wat niet kan binnen de gelederen van het carnaval is al lang gaande.

Schilder ons alsjeblieft niet af als een stelletje idioten. Richt je dan liever op die ene witte Nederlander, die getooid met dreadlocks – over het toe-eigenen van een andere culturele identiteit gesproken - massa’s mensen achter zich aan krijgt en oproept tot verzet tegen de coronamaatregelen of zo. Of maak voor mijn part mensen duidelijk dat Boeddhabeelden voor de sier toch echt niet meer kunnen in deze tijd. Maar om nu carnavalsvierders weg te zetten als racistisch, seksistisch en discriminerend? Dat gaat mij nu even te ver.