Een nieuw schoolrooster... Half uurtje eerder uit verdeelt moeders

Michelle Rotteveel (30):

,,Ik baal ervan dat de schooltijden zijn veranderd. Ik had speciaal gekozen voor deze school, omdat het hier nog tot 15.30 uur was. Ik had alles netjes geregeld met mijn werk en nu de tijden veranderd zijn, ben ik toch in de problemen gekomen: ik moet me nu echt haasten om hier op tijd te zijn. Ik werk nu tot 14:55 uur en dan heb ik nog 5 minuten om hier te komen. „

„Eigenlijk werk ik tot 15:00 uur, dus de uren die ik mis door steeds die 5 minuten vrij te nemen, moet ik achteraf inhalen. De ideale schooltijd is voor mij tot 15.30 uur, maar ik zou het ook een goede optie vinden als de BSO per uur afgenomen kan worden. Ik moet nu tot 18 uur betalen, terwijl ik in principe om 15.30 uur hier kan zijn. Het is dus goedkoper om mijn werktijden aan te passen aan het schoolrooster.”

Hirwa Ariana Ⓒ René Oudshoorn

Hirwa Ariana (38):

,,Momenteel vind ik de tijden niet prettig. Ik werk in Amsterdam, dus als ik de ochtenddienst moet draaien, kan ik mijn zoon niet ophalen. Ik kan mijn werk niet aanpassen aan de schooltijden, dus ik ben altijd 30 minuten te laat. Ik moet nu extra geld betalen, zodat hij voor dat half uur naar de opvang kan.”

„Er is ook niemand anders die hem zou kunnen ophalen, dus die 30 minuten veranderen heel mijn leven. Het continurooster vind ik op zich wel goed, maar is voor mij persoonlijk niet haalbaar, aangezien mijn zoontje dan nóg eerder moet worden opgehaald. Langere schooltijden tot een uur of 17 uur zie ik overigens ook niet zitten: ik wil wel dat mijn zoon genoeg vrije tijd heeft.”

Brenda Muyres Ⓒ René Oudshoorn

Brenda Muyres (44):

,,Het schoolrooster is sinds begin dit jaar veranderd. Ik moest er eerst aan wennen, maar ik vind het nu ideaal. Ik werk drie keer per week een halve dag en mijn kinderen blijven meestal over. Ik ben een voorstander van het continurooster. De kinderen zijn de hele dag op school en zo heb je wat meer tijd voor jezelf. Daarnaast zie ik het ook een beetje als voorbereiding op de middelbare school: zo worden ze niet opeens na groep 8 in het diepe gegooid.”

Agata Thijssen-Miller Ⓒ René Oudshoorn

Agata Thijssen-Miller (40):

,,Ik kijk altijd vanuit het oogpunt van de kinderen en ik moet zeggen dat ik merk dat het voor hen ideaal is dat ze nu eerder klaar zijn. Ik kom echter wel in de knel met mijn werk: ze moeten dan naar de BSO of met iemand mee naar huis. Het is tegenwoordig sowieso lastig, want ik moet én werken én voor de kinderen zorgen.’

„Ik denk dat een continurooster beter is voor het kind. Ik kom uit Polen en daar hadden wij niks anders. Voor mij was het nieuw dat de leerkracht tussen de middag ook pauze heeft en dat er dan vrijwilligers komen invallen, of dat je naar huis gaat. Ik denk dat het voor de kinderen het prettigst zou zijn, als ze de hele dag met dezelfde juf spenderen en dan eerder klaar zijn.”

Kim Knoester Ⓒ René Oudshoorn

Kim Knoester (34):

,,Ik ben tevreden met deze nieuwe schooltijden, al vond ik 15.30 uur prettiger. Ik werk namelijk eigenlijk tot 15 uur. Gelukkig kon ik dat aanpassen: ik begin nu een kwartier eerder, en kan dus ook een kwartier eerder weg.”

„Ik werk aan de overkant, dat is mijn voordeel. Mijn kinderen gaan vier dagen per week naar de overblijf, dus eigenlijk hebben ze al een soort continurooster. Vroeger was het vrij schools, nu is het meer speelsgewijs. Dat vind ik een pluspunt.”