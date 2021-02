Deel 5: ’De donor is klein en iel, ik moet even slikken’

In mijn vorige blog vertelde ik jullie over mijn donorkeuze en dat ik een datum had gekregen van mijn donorvoorstel. Juli 2020 zou het gaan gebeuren en zoals jullie wel kunnen raden heb ik mijn voorstel maanden geleden al mogen ontvangen.

COVID-19

Het is bizar hoe snel de tijd tussen mijn aanmelding in de kliniek in 2019 naar het moment van het uiteindelijke voorstel in 2020 voorbij is gevlogen. Ik was bang dat het voor mijn gevoel eeuwen zou duren, maar gelukkig was dit niet zo.

Wel was ik begin vorig jaar bang dat COVID-19 wat roet in het eten zou gooien. In het voorjaar ging de kliniek voor onbepaalde tijd dicht en werd de zorg vooruit geschoven. Wat zou dat doen met mijn donorvoorstel dat ik in juli zou krijgen? Wat zou het doen met het begin van de inseminaties?

Langverwacht telefoontje

Gelukkig veranderde er voor mij niets en ontving ik half juli een mail van MCK (Medisch Centrum Kinderwens) met daarin een datum voor een belafspraak met de arts. Dit kon maar één ding betekenen. Ik zou worden gebeld met de kenmerken van mijn donor en daarop zou ik JA, IK WIL of NEE, IK WIL NIET moeten zeggen. Want ook dat kan. Je kunt je donorvoorstel afslaan. Dan gaan ze op zoek naar een nieuwe, maar dan moet je wel weer heel wat maanden wachten.

Ik had al met mezelf afgesproken dat het donorprofiel wel heel veel ’mankementen’ zou moeten bevatten, zou ik daar nee op zeggen. Anderhalf jaar heb ik gewacht op dit langverwachte telefoontje, en de zenuwen sloegen ineens toe. Het is toch JA zeggen tegen iets waar je in principe bar weinig over weet. Het voelt een beetje als kopen zonder kijken.

Match

Ik zat op mijn werk toen mijn telefoon ging. Ik stuurde mijn manager zijn kantoor uit, sloot de deur en nam op. De arts en ik hadden eerst een gesprek over koetjes en kalfjes en kwam daarna ter zake. Ik had in mijn hoofd al een beeld geschept van de donor. Lang en slank (want dat had ik gevraagd), en daarna mijn uiterlijke kenmerken. Donker haar, krullen en blauwe ogen. Helemaal het type man waar ik normaal gesproken ook op zou kunnen vallen.

Ik moest dan ook wel even slikken toen ze uiterlijke kenmerken opnoemde die in de verste verte niet op mij leken. De donor was klein en iel en de enige overeenkomst die hij met mij had, waren de blauwe ogen en krullend haar. „Maar”, gaf de arts daarna aan, „op medisch vlak zijn jullie een 100% match.” En dat bleek een hele zoektocht. En met die 100% match bedoel ik de match die ze gemaakt hebben aan de hand van mijn medische achtergrond waarover ik in mijn vorige blog schreef.

Perfecte plaatje

Mijn hersenen draaiden even overuren. Ik dacht: ’ik zou nooit naar hem toe zijn gegaan in de kroeg’ en ’zou ik hem naar rechts swipen op Tinder? Ik denk het niet.’ Ik schrok een beetje van deze gedachtes.

Want dit was precies waarom ik niet zelf op zoek ben gegaan naar een donor. Dan zou ik op zoek zijn gegaan naar het perfecte plaatje. En juist daar ben ik niet naar op zoek, ik ben op zoek naar de perfecte donor voor míj. Ik ben níet op zoek naar een levenspartner.

Last van mijn schouders

De arts stelt mij de vraag: „Zeg je ja tegen deze donormatch?” En met spanning in mijn lijf zeg ik: „Doe mij die maar.” Ze feliciteert me en er valt een last van mijn schouders af. Nu is het echt, nu ga ik beginnen, nu zal mijn lange wachten worden beloond.

Nadat we ophangen kan ik het niet laten om de uiterlijke kenmerken in te voeren op Google. In een seconde verschijnen er allemaal knappe mannen op mijn scherm en denk ik: ’hier had ik mijn nek wel voor verdraaid.’ Ik heb een beeld in mijn hoofd gecreëerd van de donor van mijn kindje, en dat geeft rust en duidelijkheid.

Volg de verhalen van Isabelle ook via haar YouTube-kanaal.