Daghoroscoop 6 juli - Je wilt af van die schulden, Ram!

VANDAAG JARIG

Terwijl je financiële situatie weinig enerverend is, kan het je partner ineens voor de wind gaan als hij/zij een gat vindt in de markt. Je carrière verloopt rustig en in heel geleidelijk opwaartse richting. Je kinderen zullen een financieel stabiel jaar hebben en kunnen prachtige kansen krijgen.

RAM

Het feit dat je het liefst bevrijd wordt van schulden en smacht naar meer onafhankelijkheid kan je ertoe brengen naar een andere loopbaan of werkwijze uit te zien. Houd rekening met slaapproblemen als je je geest niet tot rust laat komen.

STIER

Breng op de toekomst gerichte ondernemingen tot normale proporties terug, zodat je kunt waarmaken wat je hebt beloofd. Verzeker je ervan dat alles wat je nodig hebt aanwezig is als je op het punt staat een nieuw project te lanceren.

TWEELINGEN

Besteed, na een plezierig weekend, snel aandacht aan belangrijke cliënten en zorg ervoor dat zij zich bijzonder voelen door je persoonlijke benadering. Stop alle beschikbare tijd in zaken die zijn blijven liggen.

KREEFT

Je doorzettingsvermogen zal onmisbaar blijken als het er om gaat ambities te verwezenlijken. Maak een actieplan om impulsief gedrag te voorkomen. Trek niet te veel naar je toe en ga evenmin op andermans tenen staan.

LEEUW

Hoog geacht worden door mensen die je graag mag, doet wonderen voor je zelfvertrouwen. Uitnodigingen zijn een bewijs dat je iets betekent voor familie en vrienden. Je kunt kennismaken met een hobby of sport waarvan je geniet.

MAAGD

Je kunt de behoefte voelen jezelf in het middelpunt van de belangstelling te zetten, zodat je niet wordt vergeten of overgeslagen. Het is echter verstandiger om op de achtergrond te blijven. Je wordt beoordeeld op hetgeen je doet.

WEEGSCHAAL

Je belangstelling voor een studie kan toenemen, misschien door een bezoek aan een buitenlandse instelling. Kijk op het internet welke kwalificaties je nodig hebt om een gekozen doel te bereiken. Wat je wil, kan echt gebeuren.

SCHORPIOEN

Een vertrouwelijk rapport of een zakelijke deal kan door een gelukkig toeval bij je terechtkomen met een resultaat dat uitstijgt boven hetgeen je had verwacht. Houd het voor jezelf als je een belangrijk contact tot stand brengt.

BOOGSCHUTTER

Een relatie die steeds belangrijker wordt is hartverwarmend en geeft hoop. Streef naar een veilige situatie, vertrouwen en een innige band. Dat geldt evenzeer voor een sociale of creatieve samenwerking, als voor liefde en partnerschap.

STEENBOK

Onverwachte veranderingen thuis kunnen voor opschudding zorgen, maar door humor in te zetten komt aan spanning snel een eind. Je gezondheid is onvoorspelbaar. Gorgel met zout water als je keelpijn hebt.

WATERMAN

Je zult beloond worden door te delven in de geheimen van het leven en door te trachten anderen beter te begrijpen. Besteed extra aandacht aan je geliefde. Emotionele tevredenheid is van belang om je balans in het leven te behouden.

VISSEN

Voorkom chaos en onrust tot begin december, wees kalm en flexibel en bevorder veranderingen, dan krijg je de beste kansen. Onderzoek originele gedachten, maar schuif ze terzijde als ze bij heroverweging minder veelbelovend lijken.

