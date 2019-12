’De vriend van mijn dochter is gewelddadig’

Lieve Sabine, onze oudste dochter (18) heeft al een paar jaar een vriend die wij in totaal nog maar drie keer hebben gezien. Wij hebben een vervelend gevoel bij hem. Toen ik laatst een keer in mijn dochters telefoon spiekte, schrok ik van de berichten. Zo appt ze met vriendinnen over de keren waarop hij haar slaat, uitscheldt en haar in berichtjes bedreigt. Mijn man en ik waren dan ook heel blij toen ze het uitmaakte. Maar helaas is het weer aan.

Toen ze dat ’heuglijk nieuws’ meedeelde, werd mijn man erg boos en heeft hij haar verteld dat de jongen niet welkom bij ons is (overigens ben ik het met mijn man eens). Die ruzie liep zo hoog op dat onze dochter uiteindelijk haar spullen pakte en naar hem vertrok. Ze is 18 jaar dus in principe vrij om te gaan en staan waar ze wil. Maar ik wil haar behoeden voor een ongezonde en nare relatie en de gevolgen daarvan. Wat zou jij doen?

Sabine: „Zelf zou ik nogmaals het gesprek aangaan. Nodig hem juíst uit. Spreek je zorgen uit, laat hem reageren... Zonder het stel aan te vallen kun je uiting geven aan jullie bezorgdheid. Geef je dochter het gevoel dat ze er nooit alleen voor staat. Zij zal ongetwijfeld van hem houden en zijn nare gedrag bedekken met de beruchte ’mantel der liefde’.

Maar de kans is ook groot dat hij haar overheerst en ze bang is om tegen hem in te gaan. Via de overheid kun je ook hulp krijgen. Helaas houden mishandelaars hun slachtoffer(s) vaak weg bij vrienden en familie. Daardoor vervreemdt je dochter van jullie en haar vriendinnen en kan hij haar beter overheersen.

Dus, trek je handen niet van haar af. Je vergeeft het jezelf nooit als hij haar echt iets aandoet. Praat met haar, overtuig haar ervan dat geweld nooit thuishoort in een gezonde relatie. Voor je het weet gebeurt er iets waar je levenslang verdriet van hebt. Zoek professionele hulp. Heel veel succes en sterkte!”

