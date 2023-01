Ine: ’Toen ik 31 jaar was kreeg ik anuskanker’

Anuskanker, hoe kom je dáár nu weer aan? ’Tsja, te lang met m’n reet in de zon gelegen.’ Dit antwoord van een vriendin-van-een-vriend is grappig als je geen zin hebt in serieuze gesprekken, maar het is belangrijk om er zo nu en dan ook eerlijk over te zijn.

Anuskanker

Toen ik 31 jaar was kreeg ik dus anuskanker. Een zware behandeling volgde en ik leef nog. Eind goed al goed, zou je denken.

Helaas houdt het verhaal hier niet op. Bestralingen maken veel kapot. Ik heb geen kinderen kunnen krijgen. Een oerverdriet dat me bijna mijn leven heeft gekost, een gemis waarmee ik dagelijks word geconfronteerd. De gevolgen van de behandeling hebben mijn leven in de afgelopen jaren ernstig ontregeld.

Door de bestralingen ’verlittekent’ het orgaanweefsel in mijn onderbuik. Ik heb iedere dag kramp. Het is te doen hoor, ik mag niet klagen. Maar omdat het een progressief proces is, weet ik niet waar het eindigt.

Laat je tieners inenten

Ik heb nog wel een paar ongezellige bijwerkingen, maar mijn punt is gemaakt. Van het HPV-virus kun je naast baarmoederhalskanker ook andere kankersoorten krijgen, waar dus niet op wordt gescreend.

Moeders, vaders, laat je tieners inenten (niet van het vaccin word je onvruchtbaar, maar van de kanker zelf). Hebben je ouders je niet laten vaccineren? Bescherm jezelf, doe het alsnog.

Tot zover dit belangrijke bericht.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier