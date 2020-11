’Beval ik je niet? Kijk dan lekker verder!’

Vind je het spannend, in lingerie op de foto?

“Nou, eigenlijk wel! Dit is niet de Lilian die de mensen om mij heen normaal gesproken te zien krijgen. Mijn tante zal wel zeggen: ‘Meid! Je staat in je ondergoed!’ En daar heeft ze een punt, haha. Aan de andere kant trek ik in de zomer ook een bikini aan naar het strand, dus waar maak ik me eigenlijk druk om.”

Ja vertel, waar maak je je druk om?

“Over mijn lichaam gelukkig steeds minder. Soms kijk ik in de spiegel en vind ik dat ik moet afvallen, maar steeds vaker vind ik dat ik er hartstikke goed uitzie. Vroeger was ik onzeker over mijn lijf. Dat werd gevoed door mijn omgeving. Doordat ik steeds hoorde dat ik dikker was dan de rest en beter niet nog een keer kon opscheppen, werd ik nog onzekerder. Ik sloofde me uit in de sportschool en volgde allerlei diëten. Maar, en veel vrouwen zullen dit kunnen beamen, hoe meer je probeert af te vallen, hoe meer erbij komt.”

Wat maakte dat je dat ging accepteren?

“Dat heb ik aan mijn vriendinnen te danken. Ik was elke keer aan het zeuren over mijn lichaam en mijn gewicht en op een gegeven moment zeiden ze tegen mij dat ik daar nu eindelijk eens mee moest ophouden. Óf ik ging er iets aan doen óf ik moest het leren accepteren. Langzaam maar zeker lukte dat laatste. Het zelfvertrouwen dat ik daardoor kreeg, wierp zijn vruchten af: ook van mannen kreeg ik complimentjes. ‘Huh, zie je mijn buik niet?’ dacht ik de eerste paar keer. Inmiddels ben ik al mijn onzekerheid kwijt. Dit ben ik en bevalt dat je niet, dan kijk je maar lekker verder.”

Waarom is dat zo belangrijk volgens jou?

“Tegenwoordig vindt iedereen het nodig om alles maar te ventileren. Maar ik ben ook een mens, ik heb ook gevoelens. Dat ik plussize ben, betekent niet dat je alles maar tegen mij kunt zeggen. De vrouwen in mijn familie zijn allemaal fors. Mijn nichtje is helemaal niet zo bezig met haar lichaam als ik vroeger was. Zij ziet tante Lil en denkt: ‘Ik mag er ook zijn!’ Daar doe ik het voor. Een kwabje hier of daar maakt je niet minder mooi of minder leuk dan een ander. Een lichaam is niets meer dan een omhulsel. Je echte waarde zit vanbinnen.”

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je ’m ook online lezen.