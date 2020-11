Een woordvoerder van minister De Jonge liet weten dat men er vooralsnog van uitgaat dat het vaccin pas begin volgend jaar voor ons beschikbaar zal zijn. Mocht dit vaccin eerder worden goedgekeurd dan kunnen ook wij in december al beginnen met vaccineren. Jippie. Ik kan niet wachten. Kom maar door met dat vaccin!

Virussen

Ik val maar meteen met de deur in huis: ik heb verstand van vaccins noch van virussen. Ik heb evenmin een idee hoe draadloos internet werkt en vraag mij ook niet hoe zo’n enorme Boeing blijft vliegen. Want de antwoorden daarop moet ik schuldig blijven. Toch maak ik al jarenlang gebruik van internet en ben ik in mijn leven, ondanks een lichte dosis gezonde vliegangst, al tientallen keren in een vliegtuig gestapt.

Als aan mij de vraag gesteld wordt of ik mij ga laten vaccineren is mijn antwoord niet ’nee’ maar antwoord ’ja, waar kan ik dat zo snel mogelijk laten doen?’ Ben ik dan zo naïef? Ben ik dan een onnozel schaap? Is mijn vertrouwen in de overheid soms te groot? Ben ik zelf niet in staat om kritisch na te denken? Begrijp ik dan niet hoe die farmaceutische industrie werkt? Ben ik dan zo dom?

Reproductiegetal

Ik hoor nu alle complotdenkers met hun ’tegens’ al ijverig op hun toetsenbordje rammen en ik zie voor me hoe iedereen die nu nog ernstig twijfelt, wil weten met welke ’voors’ ik op de proppen kom. Daar kom ik zo op terug.* Wat mij al die maanden in alle berichtgevingen vanuit de overheid enorm stoort, is dat iedereen nu al wel weet wat het reproductiegetal betekent. Dat er maar weinig mensen zullen zijn die nog nooit van aerosolen hebben gehoord. Dat we niet met honderd procent zekerheid nu al kunnen vaststellen of die mondkapjesplicht per 1 december ons verder zal gaan helpen.

Dat iedereen nu weet dat slecht geventileerde ruimtes slecht voor ons zijn, maar dat de vraag wat zo’n vaccin nou precies doet en hoe het kan dat dit zo snel wordt ontwikkeld, onbeantwoord blijft. Onbekend maakt onbemind. Daardoor horen en lezen we allerlei tegenstrijdige berichten. Daardoor kan het gebeuren dat wanneer jij maar lang genoeg googelt of op bepaalde Facebook-berichten klikt, je wordt geconfronteerd met de meest bizarre theorieën. Theorieën die, als je maar lang genoeg graaft in de duistere krochten van het internet, jou angst aanjagen of jouw angst aanwakkeren.

Chip

Dat ’men’ een chip in je arm gaat injecteren bijvoorbeeld. Nou lijkt het mij persoonlijk niet zo heel erg slim om als nieuwe ’wereldleider’ deze situatie aan te grijpen om wereldwijd een chip te kunnen implanteren; ik zou daar toch een rustiger moment voor uitkiezen. Maar er zijn genoeg mensen die, omdat ze geen vat meer krijgen op de werkelijkheid, dit soort theorieën dan maar omarmen. Bij gebrek aan beter. En dáár lieve mensen zit de crux.

Als onze overheid na elke persco bijvoorbeeld op de proppen was gekomen met een kort vaccinjournaal waarin elke keer door vooraanstaande virologen een beetje meer aan ons werd uitgelegd hoe zo’n vaccin nou precies wordt ontwikkeld, was die twijfel nooit gezaaid. Dan hadden we geweten dat er al heel veel bekend was over het coronavirus nog vóór wij daar ooit van hadden gehoord.

Code kraken

Dan hadden wij geweten dat wetenschappers al vrij snel wisten waarop ze zich moesten richten. Dan hadden we in maart al opgelucht kunnen ademhalen als men ons toen al op de hoogte had gesteld dat die knappe koppen al in januari van dit jaar door de nieuwste technische ontwikkelingen de genetische code hadden weten te kraken.

Dan hadden we geweten dat het ontbreken van financiële steun vanuit samenwerkende overheden en instanties nooit een probleem is geweest. Geld zat! Dan was het ons allemaal nu al duidelijk waarom dit vaccin, in tegenstelling tot andere vaccins, nu al zo snel kan worden goedgekeurd: doordat internationale onafhankelijke instanties zoals de EMA (European Medicines Agency) samenwerkten.

Vertrouwen

Mocht je nou het vertrouwen in de mensheid een beetje zijn kwijtgeraakt? Bedenk dan dat waar het normaal gesproken heel tijdrovend is om voldoende vrijwilligers te vinden bij het ontwikkelen van een vaccin ze nu met tienduizenden in de rij stonden. Niks gekonkel of afgesneden paden. Niks financiële belangen en andere angstaanjagende theorieën.

Sorry complotdenkers. Zo is het gegaan, en niet anders. Het is jammer dat jullie, doordat de overheid te laks was met het verschaffen van de juiste informatie, daarover slapeloze nachten hebben gehad. Zijn jullie nu klaar met jullie onzin? Dank jullie wel. Dan kunnen wij allemaal snel terug naar het oude normaal. Ik zeg: ’Kom maar door met dat vaccin’. Hoe het werkt? Geen idee. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het werkt!

* Bron: berthub.eu Twitter Patricia Bruining universitair Hoofddocent epidemiologie bij het UMC te Utrecht.