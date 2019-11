De bloeddruppel-emoji... Hoe (on)nodig is die?

Want ongesteld zijn is in veel derdewereldlanden nog een taboe, meisjes worden daar gezien als vies en moeten zich gedurende die dagen afzonderen. In Nederland draait een ongestelde vrouw wel gewoon mee in de maatschappij, al is ook hier vaak sprake van schaamte. Zo wordt bij het naar de wc gaan de tampon stiekem in de broekzak gestoken, slaan we met het schaamrood op de kaken maandverband XL in en vragen de meesten al helemaal niet aan hun man of kind(eren) of zij even snel iets willen halen.

Taboe

Waarom is ongesteldheid toch nog altijd zo’n taboe? Is dat taboe te doorbreken door bloeddruppels naar elkaar te appen? De ’ik kan vanavond niet komen - bloeddruppel emoji’? Of door op kantoor gewoon even te roepen: ’Ik ga even naar de wc, tamponnetje verwisselen. Zullen we daarna lunchen?’” Of is het goed zoals het is en hoeft menstruatie geen extra aandacht? Praat mee op onze Facebookpagina!

