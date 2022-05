’Hoe krijg ik die wet hair look van de sterren?’

„Tijdens bijzondere events zoals de Oscars, gala’s of modeshows zijn er altijd wel beroemdheden die met een wetlook coupe verschijnen en de laatste tijd is dat ook veel aan de orde. Geen wonder, want het kapsel oogt een tikkeltje stoer (en dus leuk als contrast bij een avondjurk), maar ook stijlvol.

Zo verscheen Kim Kardashian regelmatig in deze ‘zeemeerminlook’, met dit nog nat ogende haar tijdens de Oscars en ook bij het Met gala onlangs had ze een opgestoken wetlook kapsel. Ook sexy sterren als J.Lo en de modellenzusjes Bella en Gigi Hadid hebben de wetlook omarmd.

Stoer

En nog recenter: de Italiaanse zangeres Laura Pausini, die als een van de hosts optrad tijdens het Songfestival in Turijn, showde eveneens een wetlook. Ik was daar toevallig bij tijdens de halve finales om verslag te doen van de outfits en de beautylooks van zowel deelnemers als presentatoren. En ik was aangenaam verrast!

Ik vond Laura’s wetlook prima en lekker eigentijds en zoals gezegd stoer bij een wat tuttige jurk, een lekker rebelse look eigenlijk. Als de deelnemers alles uit de kast trekken om op te vallen, mag de vrouwelijke host dat toch ook wel doen?

In de zaal in Turijn was de wetlook-discussie geen thema, iedereen vond Laura prachtig, maar de sfeer was dan ook helemaal zen. Voor mij stonden drie Oekraïense dames uitbundig te dansen en het was heerlijk om ze even zorgeloos te zien. De saamhorigheid tussen alle nationaliteiten viel enorm op, iedereen gunde elkaar een overwinning, maar vooral een fijne avond.

Föhnen

De kritische kijkers thuis gingen echter wel los op twitter, want blijkbaar maakte deze wetlook coupe van Laura nogal wat los in mensen. Of Laura soms het haar vergeten was te föhnen, of ze onder de douche gesprongen was om af te koelen of dat haar kapper plotseling onwel was geworden? Niets van dat alles lieve mensen, de wetlook is helemaal hot en dus was Laura gewoon lekker trendy.

We hebben waarschijnlijk allemaal deze haardracht weleens uitgeprobeerd tijdens een bad hair day of als het haar iets vetter dan normaal was, maar zo heel eenvoudig is het ook weer niet. Je moet namelijk wel de juiste producten in huis hebben en op de juiste manier te werk gaan.

De kapper kan het zeker, maar zelf kun je met de juiste tools ook prima aan de slag. Het moet er immers niet uitzien alsof je het haar wekenlang niet hebt gewassen of alsof je echt het haar nog dient te drogen voordat je de deur uitgaat.

Geheim

Het geheim achter dit haarsucces is namelijk dat het puur en vooral gladjes oogt of juist lekker rommelig en bijvoorbeeld met natte krullen. Ook Kim Kardashian weet dat als geen ander. Begin je voor het eerst, dan is haar favoriete dracht - de hoge of lage paardenstaart en dan in een wet hair-uitvoering - de eenvoudigste.

Het haar is, voordat het in een paardenstaart wordt vastgezet, heel glad gekamd en daarna met een haarmousse, haargel of haarolie behandeld, eventueel aangevuld met wat saltspray voor de extra stoere look (alleen de saltspray kan ook al een mooi effect geven, dus test dit gerust uit).

Saltspray geeft bovendien de ultieme strandlook in de zomer. Belangrijk is dat het haar uiteraard wet blijft gedurende een paar uur, dus wees gul met de producten. Spray het af met een hairspray, zodat het geheel goed blijft zitten. Naast de paardenstaart kun je ditzelfde effect ook bereiken op loshangend haar. Het is vooral zaak om je lokken dan achter de oren naar achteren te kammen, zodat het lekker strak blijft zitten.

Wet hair look preppen

Toeval bestaat niet, want zondagavond was ik, vers terug uit Turijn, aanwezig bij de Coiffure Awards in Studio 21 Hilversum. En zo kon ik meteen met eigen ogen zien hoe het onder de kappers zit met de wetlook.

Met honderden aanwezige kappers was het ook hier duidelijk: de wetlook leefde in volle glorie, zowel bij de inzendingen, als bij de dames in de zaal en op het podium; ook vakmensen zijn er dus erg van gecharmeerd. En als je het zoals een echte kapper zou willen doen, moet er nog een extra stap worden toegevoegd aan het bereiken van de wetlook, namelijk het ‘preppen’, zo vertelden zij me.

Het haar wordt dan eerst met de plantenspuit met water flink nat gemaakt en daarna behandeld met wat mousse zodat het ook nat is, dit in laten trekken en dan droog föhnen (ja je leest het goed), want daarmee wordt een stevige basis voor het kapsel gelegd.

Vervolgens krijg je die natte uitstraling met gel, wax of olie. Dunner haar is het beste uit met wax, dikker haar doet het beter met gel, pommade of olie. Je kunt de gel ook nog mengen met olie om zo de emulsie wat makkelijker aan te brengen. Op die manier wordt het haar ook niet te zwaar door de producten.

Wetlook stap voor stap

Begin aan de voorkant van het haar en werk dan naar achteren toe. Wil je een wat stoere, niet al te strakke look? Dan gebruik je geen kam voor het doorkammen, maar gewoon je vingers en knijp je af en toe wat in het haar om het te stylen.

Wil je het wat strakker? Dan is een kam of een borstel wel echt nodig. En voor wie echt durft uit te pakken: voeg als laatste na de hairspray ook nog wat extra glansspray toe voor een extra glamoureffect.

Zondagavond bij de Coiffure Awards had ik mijn haar bij de kapper laten krullen als een engelenbos en ik kreeg veel complimenten. Volgend jaar gooi ik het roer om en ga ik voor de wetlook!”

