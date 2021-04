Is het oké om familieruzies uit te vechten via sociale media?

De ruzie ontstond onder een instagram-foto van Monique Westenberg, de ex van André. Zijn zus Roxeanne reageerde met ‘Gefeliciteerd’ onder een foto van de jarige hond van Monique. De reactie van Rachel was minder positief, ze haalde hard uit naar haar dochter: ‘Schaam je’.

Ⓒ Instagram

Publiekelijk

Door de opmerking van Rachel krijgt heel Nederland nu een inkijkje in hoe het ervoor staat met de familieruzie. Sommigen vragen zich af waarom dit ’uitgevochten’ moet worden via sociale media. Online is het doorgaans makkelijker om een heftige opmerking te maken; je hoeft immers iemand niet echt onder ogen te komen. Maar de gevolgen van zo’n publieke opmerking kunnen groter zijn. Wanneer iedereen mee kan lezen en zich in een online ruzie kan mengen, is de uitgedeelde klap mogelijk groter.

WhatsApp

Communiceren via sociale media zorgt niet alleen voor een groot publiek, het is ook lastiger een reactie te interpreteren zonder iemand in het echt te spreken. Ook op WhatsApp kan een bericht harder en anders aankomen dan bedoeld, wat de ruzie alleen maar erger maakt. Bellen om iets uit te praten biedt uitkomst, maar dat gebeurt lang niet altijd meer.

Praat mee

Zou jij een ruzie uitvechten via sociale media of WhatsApp - of heb je hier al ervaring mee? Of klim jij altijd meteen in de telefoon als zo’n situatie zich aandient? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!