’Sinds wanneer vinden we het oké dat mannen de smerigste dingen zeggen?’

Natuurlijk had ze hem meteen herkend. Nog niet zo lang geleden had hij een hit gescoord die stukgedraaid werd op de radio. Echt knap vond ze hem niet, maar het liedje was mooi… ‘Ik heb het voor jou geschreven’, zei hij. ‘Mag ik misschien je nummer?’

Condooms

‘Nou ja’, zei ze toen ze thuiskwam tegen haar moeder, ‘wat mij nou toch is overkomen?’ ‘Hè schat’, zei haar moeder na het hele verhaal, ‘had hem nou niet je nummer gegeven. Volgende keer kun je echt beter zijn nummer vragen. Dan heb je het tenminste zelf in de hand.’ ‘Ik hoop niet dat hij me net die ene keer zag bij de drogist toen ik voor school condooms moest kopen’ zei het meisje. ‘Gênant…’ Ze was pas 16. Dan schaam je je snel voor dat soort dingen.

Hilversum

Het appen begon diezelfde avond. Of ze een keer met hem uit wilde, naar een optreden wilde komen. Hij had haar gegoogeld. Ze vond het toch zeker geen probleem dat hij tien jaar ouder was? En joh, had hij nou goed gezien dat zij ook in een bandje zat. Wat leuk. Hij had behoorlijk wat contacten in Hilversum. Wie weet kon hij haar wel een handje helpen.

Facebook

De moeder zag het met lede ogen aan. Wat moest die vent van haar meisje? Waar zij ging, ging hij ook. Via Facebook was hij precies op de hoogte van haar plannen. Had ze een optreden, dan stond hij tussen het publiek. En het appen ging door: ‘Ga je mee ergens eten en daarna naar mijn optreden in Paradiso?’ ‘Nee, want ik heb morgen school.’ ‘Heb je zin om vanavond een film bij me te komen kijken? Zal ik je even mijn adres sturen?’ De moeder dankte het universum op haar blote knieën dat haar dochter het hart zo op de tong had liggen dat ze haar alles vertelde. Zo kon ze de boel toch een beetje in de gaten houden.

Afspreken

‘Ik kom maar niet van hem af’, zei het meisje na weer een avond van een telefoon die piepte alsof er een leger muizen in zat. ‘Weet je wat’, zei de moeder, ‘waarom spreek je niet gewoon een keer met hem af. Overdag en op een openbare plek. Dan kan er niks gebeuren. En dan vertel je hem rustig dat je niks voor hem voelt.’

Het werd een koffiedate op een terras. Hij was er al en zat op een bankje. ‘Kom naast me zitten’, zei hij. Ze vond het een slecht idee, maar hij had een plek uitgekozen waar geen andere stoelen stonden. En om nou een stoel bij een andere tafel vandaan te halen, vond ze ook zo kinderachtig.

Ongemakkelijk

‘Mam’, zei ze later, ‘hij schoof steeds meer mijn kant uit. Ik zat helemaal tegen de zijkant van het bankje gedrukt. Het was zo ongemakkelijk. En toen zei hij ineens: ‘Ik ken iedereen in de muziekwereld. Ik kan je zo met een platenmaatschappij in contact brengen, of met mijn vriend die voor de radio werkt. Maar dan moet je wel laten zien wat je nog meer kan met dat mooie mondje van je dan zingen.’ En toen probeerde hij zijn tong in mijn mond te steken.’

Telefoon

‘Ik deed of ik mijn telefoon voelde trillen’, zei het meisje. ‘En toen heb ik hem gepakt en net gedaan of ik werd gebeld door een van de jongens van de band; over dat de repetitie was vervroegd en dat ie me zo kwam ophalen. Ik heb tegen mijn telefoon gezegd dat ik op straat zou wachten en daar heb ik snel echt de bassist ge-appt. Die is meteen gekomen.’

Aangifte

Het zou mooi zijn als de moeder hier nou het verhaal zou eindigen met enige trots omdat ze haar dochter zo had opgevoed dat ze zich niet door dit stuk verdriet in het nauw had laten drijven. De eerlijkheid gebiedt me te melden dat het meisje in kwestie helemaal geen beroemde zangeres wilde worden, maar haar zinnen op de kunstacademie had gezet. Dat maakt ‘nee’ zeggen natuurlijk een stuk eenvoudiger. Ze was geen puber in een talentenshow die droomde van beroemd worden. En nog mooier zou het zijn als de moeder vervolgens met dochter en al naar de politie was getogen om aangifte te doen van seksuele intimidatie door een volwassen man van een minderjarig meisje. Helaas, dat deed ze ook niet. Dat deed ik ook niet. Ik dacht eigenlijk alleen maar: ’nou, daar is ze mooi mee weggekomen.’

Hij weet niet beter?

Pas deze week, toen ik die twee meisjes bij Beau zag zitten in wier hoofdjes het ook niet was opgekomen om aan de politiebel te trekken, dacht ik: ‘Wanneer zijn we het normaal gaan vinden dat mannen de raarste en smerigste dingen mogen zeggen en dat wij dat dan afdoen met: ‘Nou ja, hij is een man. Hij weet niet beter, de arme sloeber met zijn door lust vertroebelde blik. Zolang hij maar met zijn tengels van me afblijft, ben ik ik oké.’ Want dat gebeurt dus niet alleen binnen talentenshows, dat gebeurt overal. Ook op school, bij de supermarkt en op een terras in de zon. En sinds wanneer zijn we als moeders al tevreden als onze dochters succesvol van zich afbijten? Wanneer ben ik dat normaal gaan vinden? Joh, het zijn maar woorden???

Onvrijwillige seks

Een advocate met glanzende lokken zei in dezelfde uitzending dat seksueel getinte opmerkingen helemaal niet strafbaar waren. Lijkt me een goed idee om eens te beginnen met een wetsverandering. Ferd Grapperhaus heeft daar vorig jaar een aanzet toe gegeven. Hij diende een wetsvoorstel in dat alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar maakt als verkrachting. Op seksuele intimidatie komt dan een straf te staan van drie maanden. Het voorstel wordt dit voorjaar behandeld door de Tweede Kamer. Kan ik ergens een petitie ondertekenen?

Patheet

Inmiddels ken ik de verhalen van veel meer meisjes die door dezelfde zanger benaderd zijn. En telkens weer heeft hij die ene hit speciaal voor haar geschreven. God, wat een patheet!