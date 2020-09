’Friedepiepel... Wat willen jullie nou, Famke Louise en Tim?’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt. Dit keer over het optreden van Famke Louise (21) bij Jinek en Tim Douwsma (32) bij Op1. „Jezelf onsterfelijk belachelijk maken heeft na gisteravond een nieuwe lading gekregen. Eén voordeel: Nederland heeft zich in geen tijden meer zo verbonden met elkaar getoond. #friedepiepel”