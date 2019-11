„Jij?! Nooit blowen..?” Mijn vrouw proestte het uit. Ik had zojuist een gloedvol anti-wiet pleidooi gehouden aan tafel. Al tijdens mijn oratie had ik gemerkt dat ze steeds meer moeite had met het inhouden van haar lach. Toen ik tegenover onze oudste met droge ogen beweerde dat ik slechts één keer een trekje van een joint had genomen, hield ze het niet meer. „Jij was van je 16e tot je 17e wekelijks knetterstoned.”

„Dat is echt compleet overdreven”, beweerde ik om mezelf uit deze hachelijke positie te bevrijden. Bovendien was de wiet toen niet half zo sterk als nu.” Onze oudste begon keihard te lachen. „Zo, zo. Ouwe stuffkikker”, zei hij pesterig. Om me vervolgens na te papegaaien. „Weet je niet dat blowen hartstikke slecht voor je is? Je kan er zelfs psychoses van krijgen.”

Ik zei niks meer. Ik was kwaad. „Waarom ondermijn je mijn autoriteit”, vroeg ik later die avond. „Dat doe ik niet, dat doe je zelf. Door onzin uit te kramen. Jij blowde superveel op de middelbare school. Dan moet je niet gaan zeggen dat je dat niet deed. Liegen is geen goed voorbeeld.” Tot zover het begrip voor een klein leugentje om bestwil.

Een paar weken later ging het aan tafel over geld. Mijn oudste had het idee opgevat om zijn spaarrekening te plunderen om een paar designgympen van 400 euro aan te gaan schaffen. Mijn vrouw bleef er zowat in. Daarop begon ze een gloedvol betoog. Toen ze zei dat het heel erg zonde was om zo veel geld uit te geven aan een paar schoenen, trok ik een wenkbrauw op. Toen ze zei dat kleding heus niet duur hoeft te zijn, voelde ik mijn mondhoeken omhoog trekken. Toen ze vervolgens meedeelde dat het beter was om te sparen dan om al je geld uit te geven aan kleding, barstte ik in lachen uit. „Jij?! Sparen..?”

Boos keek ze me aan. Ik zei niks meer. Ik grijnsde alleen maar vals.

