Daghoroscoop 4 augustus - Vissen: Let op je lichaamstaal

VANDAAG JARIG

Een prima jaar voor de liefde; de kosmos voorziet dit en volgend jaar veel gelukkige momenten. Jouw sociale kring wordt groter, nieuwe vrienden doen hun entree en dat zullen sterke en invloedrijke lieden zijn. Jij voelt je tot dit soort mensen aangetrokken en nu verschijnen ze op jouw pad.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Als jouw werk van creatieve aard is kun je uitstekend vorderen. Er kan een financiële beloning jouw kant op komen. Jouw wens iemand terzijde te staan kan botsen met persoonlijke verplichtingen. Neem geen beslissingen namens anderen.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Probeer eens een latent creatief talent te ontwikkelen maar verwacht niet meteen een verblindend resultaat. Een liefdesrelatie kan jou min of meer zijn gaan tegenstaan, maar dat geeft jou niet het recht de ander te kwetsen. Blijf aardig.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Uitgaven kunnen de laatste maanden stevig uit de hand zijn gelopen en het wordt tijd om jouw spaarrekening aan te zuiveren. Een intieme relatie kan een beslissend stadium bereiken; wil je doorgaan of er een punt achter zetten.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Creatief werk kan stagneren en frustreren. Wat in principe een goed idee leek kan onuitvoerbaar blijken of te kostbaar. Iemand houdt zich niet aan een belofte of een romance komt niet op gang. Het kan allemaal beter, maar niet getreurd.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Haast je niet en pas op met vuur en hete voorwerpen. Geldproblemen kunnen tot ruzie leiden. Geef jouw fantasie de ruimte als je nieuwe concepten en ideeën hebt. Probeer een andere benadering als jouw aanpak van een probleem niet werkt.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Besteed tijd aan eigen zaken en ambities. Een goede dag om jouw vooruitzichten te verbeteren. Er is een duidelijke ontwikkeling te constateren in de relatie met iemand die zich elders bevindt. Praat niet over controversiële onderwerpen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Betrokkenheid bij activiteiten achter de schermen zal jou bevallen. Je brengt het meeste tot stand als jij aan jouw lot wordt overgelaten. Op sociaal gebied kan er sprake zijn van enige turbulentie. Iemand kan je laten wachten.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Vriendschap zal een bron van plezier zijn. Zorgen over iemands bedoelingen zullen verdwijnen. Relatieproblemen lossen op in het niets. Een prima dag om een speciale wens te vervullen; dat hoeft geen kapitaal te kosten.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Niets is vanzelfsprekend; jij kunt onbetrouwbare verhalen te horen krijgen. Negeer ze tot je meer weet. Neem geen snelle besluiten; je zou er een situatie eerder mee verergeren dan verbeteren. Praat met iemand die je kunt vertrouwen.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Een goed tijdstip voor een romantische vakantie. Zoek het juiste evenwicht tussen jouw hang naar vrijheid en jouw verlangen naar intimiteit. Wees niet bang om iets stop te zetten als je niet 100% zeker bent van een zaak.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Een gunstige dag voor regelingen waarbij het om veel geld gaat. Zorg ervoor dat alle partijen weten waar het om draait; dat voorkomt verwarring of een strafzaak naderhand. Een geheim bewaren kan moeilijker zijn dan je denkt.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Het kan vandaag verdraaid moeilijk zijn om het met anderen eens te worden. Dat heeft zeker ook met jou te maken. Jouw intuïtie kan je in de steek laten. Let op jouw lichaamstaal die meer kan onthullen dan je kwijt wil.

