Praat mee: Ligt verantwoordelijkheid toename jonge straatrovers bij ouders of overheid?

Volgens Slachtofferhulp Nederland zijn er afgelopen jaar minstens 770 minderjarigen beroofd. Ook zijn er steeds vaker jongeren betrokken bij overvallen op bedrijven en woningen, steekincidenten en levensdelicten. Ronald van der Sman, teamchef van de Haagse districtsrecherche, vertelt aan de Telegraaf dat de daders voornamelijk jongens van 11, 12 en 13 jaar zijn. „Twee jaar geleden knikkerden ze nog, nu plegen ze gewelddadige straatroven.”

Ouderlijk toezicht

Volgens Van der Sman hebben ouders een groot aandeel in deze ontwikkelingen.„Als je als 11-jarige iedere avond om twaalf uur pas thuiskomt en de ouders staan dit toe, is dat natuurlijk geen garantie dat er op de straat niks gebeurt. Want wat moet je op zo’n jonge leeftijd nog buiten rond die tijd?”

Rechtsgeleerde Afshin Ellian sloot zich eerder vandaag in Goedemorgen Nederland aan bij deze uitspraak van de teamchef. „Het is belangrijk om een wettelijk signaal af te geven, maar het gaat ook om opvoeding. Thuis en op school. Daar wordt kennelijk te weinig gesproken over geweld, verdraagzaamheid of respect voor anderen.”

Onwetendheid

Ook Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, was vanochtend te gast bij Goedemorgen Nederland. Volgens haar is het goed dat de politie ouders aanspreekt, maar is er niet altijd sprake van onwelwillendheid. Veel ouders zouden namelijk niet weten hoe zij met een dergelijke situatie om moeten gaan. „Er zijn veel instanties en stichtingen bezig om ouders daarmee te helpen.”

Daarnaast gaf Yeşilgöz aan er voorstander van te zijn van om geen messen meer te verkopen aan jongeren. „Dat gaan wij vastleggen in de wet, zodat je ook strafbaar bent als je dat wel doet als verkoper.”

