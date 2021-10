Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Anne (31): ’Ik ben groot fan van hardhandig masseren’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

Anne: „Zwanger zijn vind ik heerlijk. Maar het wordt nu wel lastig, hoor. ‘Even snel’ mijn schoenen aantrekken, zit er niet meer in, haha.” Ⓒ Stef Nagel

Onze populaire rubriek ’Blootgeven’ is terug van weggeweest. Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week Anne Seriese (31). Ze is 1.74 meter lang, weegt 85 kilo en draagt maat 44/46. Ze heeft een relatie met Daniel en is zwanger van de derde. Ze is initiatiefnemer van de Selfcare Gym.