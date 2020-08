Daghoroscoop 26 augustus

VANDAAG JARIG

Uw jaar wordt, zo te zien, een voorspoedig jaar. Er worden u minstens twee mooie kansen geboden en uw vooruitzichten zijn voor 2021 nog beter. Uw financiële planeet brengt veel tijd door in uw teken, waardoor het u niet anders dan voor de wind moet gaan. Een verstandig dieet is wel van belang.

RAM

Er kan zich een promotie aandienen of een andere vorm van succes. U hebt alle reden om trots te zijn; laat anderen daarvan mee profiteren. Zelfs publiciteit die niet precies aan het doel beantwoordt kan toch gunstig uitpakken.

STIER

Er kan de komende dagen sprake zijn van een reis of er komt een telefoontje uit het buitenland dat er een logé op komst is. Zorg voor transport als u uw ouders of schoonouders, die elders wonen, uitnodigt om te komen logeren.

TWEELINGEN

Iemand kan zich agressief opstellen over zijn/haar positie op het werk. Voor wie nuchter is kan dit een mooie kans zijn om de daad bij het woord te voegen en een moeizaam bevochten resultaat te bereiken. Leef in het hier en nu.

KREEFT

Ook als uw energie vandaag op een laag pitje staat, kunt u problemen doeltreffend oplossen. Leg de lat hoog. Als u uit bent op de hoogste baan dan is de kans groot dat u die zult krijgen. Sta mensen die besluiteloos zijn bij.

LEEUW

Probeer de dag zonder emotionele uitbarsting door te komen. Zorg voor afkoeling als conflicten niet meer te stoppen lijken. Gezonde inspanning kan de spanning uit de atmosfeer wegnemen. Neem er de tijd voor als u de weg op moet.

MAAGD

Een belangrijk project kan vertraging oplopen en zo verwarring veroorzaken. Het zal een tijdelijke tegenslag zijn, dus wanhoop niet. Zet sociale plannen even in de koelkast als een klant of superieur een helpende hand nodig heeft.

WEEGSCHAAL

U kunt het doelwit zijn van iemand die klaar staat om in actie te komen. Zoek dekking als het uw baas is die op oorlogspad is. Het besluit een gezin te stichten kan u ertoe brengen alvast op voorhand een warm nest in te richten.

SCHORPIOEN

Uw vaardigheden stellen u in staat moeiteloos nieuwe plichten te vervullen. Probeer stress- vrij te blijven want spanning zal u eerder hinderen dan helpen. Luister naar mensen met ervaring, zodat u niets over het hoofd ziet.

BOOGSCHUTTER

Uzelf bewijzen en daarvoor niet terugdeinzen is nu van belang. Als u datgene kunt doen waarvan u weet dat het juist is zult u respect afdwingen. Een professionele wens moet heroverwogen worden als u niet gekwalificeerd bent.

STEENBOK

Steek tijd en energie in het bevredigen van een paar persoonlijke verlangens. Ook al is het heerlijk om gul te zijn voor anderen, u moet er niet aan failliet gaan. U hebt de neiging om op bepaalde gebieden de komende dagen te overdrijven.

WATERMAN

Stel u nuchter en vastberaden op. Focus op uw professionele en politieke ambities. Aarzel niet om autoritair op te treden en respect te verlangen, als u de macht bent achter iemands troon. Het is tijd voor erkenning van uw harde werken.

VISSEN

Het kan moeilijk zijn een positief toekomstbeeld te bewaren maar het maakt al verschil als u optimistisch en zelfverzekerd blijft. Aarzel niet een vriend of familielid een gunst te vragen, diegene zal verheugd zijn u te kunnen helpen.