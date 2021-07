Wat zou jij ervan vinden als je kind meedoet aan een datingshow?

Voor singles die na verwoede pogingen nog geen succes hebben gehad in de liefde kan het een geweldige uitkomst zijn: je ware liefde vinden op nationale televisie. Vele jongeren wagen het erop en doen mee. Soms met groot succes, soms wat minder.

Succesverhaal of niet?

Zo ontmoette prins op het witte paard Marvin zijn partner Ferdi tijdens het vorige seizoen van Prince Charming. De twee wonen ondertussen samen en zijn dolverliefd. Een succesverhaal, dus. Ferdi was trouwens niet de winnaar van het programma, maar het stel ontmoette elkaar tijdens de opnames en achteraf sloeg de vonk over.

Dit is echter niet altijd het geval. Ook Marvin was sceptisch voordat hij meedeed aan het programma. De kans om de ware liefde te vinden is klein en veel mensen delen met hem deze opvatting. Zo wist niemand het hart van bachelorette Gaby Blaaser te veroveren in 2020. Sommige deelnemers twijfelden zelfs aan haar bedoelingen. Wilde zij echt de liefde vinden, of deed ze mee voor de aandacht?

Ook Married at First Sight, een programma waarin deelnemers trouwen met een onbekende, kent weinig succesverhalen. Het merendeel van deze huwelijken eindigde in een echtscheiding. Toch schieten de makers van het programma niet altijd mis: deelnemers Patty en Bram zijn nog steeds gelukkig getrouwd én hebben een dochter toegevoegd aan het gezin.

Aandacht

Meedoen aan een programma betekent dat alle ogen op jou gericht zijn. Dat betekent dus ook dat alle blunders, ongemakkelijke gebeurtenissen en intieme momenten worden uitgezonden. Voor velen is dit een nachtmerrie, zeker voor ouders die hun kind op deze manier op televisie moeten zien. Is de negatieve aandacht de kleine kans op een schoonzoon-of dochter wel waard?

Anderen vinden de aandacht juist heerlijk en ook de kijkers kunnen van de programma’s genieten. Onder de aankondiging van Videoland op Facebook stromen de enthousiaste reacties binnen, waaronder een hoop mensen die hun vrienden en familie willen opgeven. Dat de kijkers gek zijn op datingshows is een feit.

