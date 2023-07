Daniëlle is plussize model: ’Vieze berichtjes krijg ik regelmatig’

Daniëlle Hoek (36) is plussize model en post op haar Insta-account @daantje.model veel foto’s van zichzelf in de hoop andere vrouwen te inspireren. Ze is moeder van een dochter (9) en een zoon (7).

’Het gaat ook helemaal niet om de maat die je hebt, het gaat puur om wat je uitstraalt, en die kracht probeer ik op mijn foto’s te laten zien.’ Ⓒ Me-Photodesign