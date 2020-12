Premium Vrouw

Iris Hond: Ik sta heel open voor de liefde

Pianist/zangeres Iris Hond (33) vertelt in haar voorstelling Home de verhalen van anderen, maar VROUW wilde weten: ’Hoe gaat het nu met Iris zelf na het veelbewogen jaar 2019?’. In dat jaar ging ze op zoek naar de liefde, maar had iedereen het alleen maar over ’de affaire’.