VROUW magazine 'Ik dacht dat oliebollen alleen met oud en nieuw werden gegeten... niet dus!'

'De kraam is niet groot, maar er is toch verbazingwekkend veel ruimte.'

Patty de Keijzer (40) en haar schoonzusje Nancy de Keijzer-Rueck (36) runnen een oliebollenkraam in Haarlem. Maar hoe is het nou om de hele dag buiten in de vrieskou te staan? Onze Sabine liep een dagje mee.