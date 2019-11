Zo hoeft het Sinterklaasfeest helemaal niet duur te zijn!

Hoe ik het zelf oploste - inmiddels vier ik het niet meer - was door met de familie een bedrag af te spreken dat per persoon maximaal aan cadeautjes mocht worden uitgegeven. Omgerekend kwam dat neer op ongeveer 15 euro per persoon. Zo waren er nooit scheve ogen. Ieder jaar opnieuw bleken we met dat bedrag prima uit de voeten te kunnen. Helemaal omdat we online goed de prijzen vergeleken.

Speelgoedbeurs

Je kunt ook (vrijwel ongebruikt) speelgoed ruilen. Dat kan vaak via een speelgoedruilbeurs of met vrienden en bekenden. Pakpapiertje om het ’nieuwe’ speelgoed en klaar! Onderschat ook Marktplaats (tip: vul je eigen woonplaats in, scheelt benzinekosten!) en kringloopwinkels niet: die hebben echt vaak nog prima uitziende voorleesboeken en spelletjes.

Glittershampoo

Zelf begin ik vaak al maanden van tevoren te speuren naar leuke cadeautjes: een glittershampoo in de aanbieding, of een stel mooi opgepoetste schoenen van Marktplaats verdwijnen dan alvast in de zak. En ook deze week - Black Friday - kun je veel afgeprijsde cadeautjes scoren (NB: maar let wel op!).

Zo moet het lukken om voor een sympathiek streefbedrag toch wat leuks te vinden. En: het gaat echt niet alleen om de hoeveelheid. Mijn kinderen haakten meestal na een pakje of vijf al af en gingen spelen met de reeds gekregen cadeautjes. De cadeautjes die in de zak achterbleven, legde ik dan met Kerstmis onder de boom!

