Dit jaar zittenblijven afschaffen of niet?

Aan de ene kant is het natuurlijk prettig dat leerlingen een jaar niet hoeven te doubleren. Door de coronacrisis hadden leerlingen moeite met leren voor een toets en gingen veel toetsen zelfs überhaupt niet door. Het is prettig dat leerlingen daar niet voor worden ’gestraft’.

Achterstand

Aan de andere kant betekent dit dat een aantal leerlingen zal overgaan zonder daar klaar voor te zijn. Kinderen die al erg achterliepen, hebben nu nóg meer achterstand. Het is dan bijna zielig om ze alsnog in een klas te plaatsen met leerlingen die er wel klaar voor zijn.

Er bestaat dan een grote kans dat ze alsnog blijven zitten volgend jaar óf een enorme inhaalslag zullen moeten maken. Kleine kanttekening: leerlingen die vóór corona al niet op school verschenen, dus de ’extreme gevallen’, zullen wel ’gewoon’ blijven zitten.

Praat mee

