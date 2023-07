Praat mee: Zou jij jouw dementerende ouder(s) in huis nemen?

Met oog op de aanstormende vergrijzing adviseert een groep ambtenaren zorgminister Conny Helder om per 2029 zo’n 2,7 miljard euro te bezuinigen op de ouderenzorg. Het zou de enige manier zijn om de stijgende zorgvraag aan te kunnen. „De gevolgen zullen voor velen direct of indirect voelbaar zijn”, luidt het rapport van het zogenoemde interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). „Dit vraagt om heldere en eerlijke communicatie, hoe onplezierig de boodschap ook is.”

Financieel houdbaar

Wellicht klinkt het tegenstrijdig; drastisch bezuinigen wanneer er juist méér zorg nodig is. Toch kan het niet anders, concluderen de onderzoekers. Als er niks verandert zullen de uitgaven aan ouderenzorg namelijk verdubbelen tot 37 miljard euro. Dat komt door de vergrijzing in ons land, waardoor er aanzienlijk meer ouderen zorg nodig zullen hebben. Hierdoor zal er niet alleen meer geld nodig zijn, maar ook zo’n 367.000 extra zorgverleners.

In het rapport wordt onder andere gesproken over het schrappen van de vergoeding van huishoudelijke hulp voor hulpbehoevenden, wat het kabinet zo’n 700 miljoen euro zou besparen. Ook het schrappen van de dagbesteding voor ouderen behoort tot de mogelijkheden. Hoe de ouderenzorg financieel houdbaar blijft, is volgens de onderzoekers echter een ’politieke keuze’. Ouderen zullen in ieder geval meer moeten gaan betalen voor minder zorg.

Schrijnende situaties

De ouderenzorg verkeert momenteel al in zwaar weer, blijkt uit een recent onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met zorgvakbond FNV. Bijna 2.200 zorgverleners vulden hiervoor een enquête in. Uit hun antwoorden bleek dat personeelstekorten regelmatig tot schrijnende situaties leiden, zoals valpartijen en verwaarlozing. De zorgkwaliteit en veiligheid van bewoners in verpleeghuizen kan hierdoor niet altijd meer worden gewaarborgd.

„Soms gaan alle alarmbellen tegelijk af”, vertelt verpleegkundige Mike aan RTL Nieuws over zijn nachtdiensten. Hij draagt dan in zijn eentje de verantwoordelijkheid voor 31 ouderen. „Ik ben dan bezig met iemand die loopt te schreeuwen dat ze niet meer wil leven. Tegelijkertijd loopt er iemand naakt door de gang. Weer een ander is agressief en in de war. Wie kies je dan?”

„Deze verhalen geven ons voeding en motivatie voor de gesprekken die wij veelvuldig voeren met Den Haag over dit onderwerp”, reageert een woordvoerder van brancheorganisatie ActiZ. „Tevens laten deze situaties ook de druk op onze sector zien. Dit zijn de barsten van het huidige zorgsysteem.” Als reactie op eerdere bezuinigingen zei FNV-bestuurder Bert de Haas tegen Trouw dat ’het kabinet zorg eigenlijk te duur vindt.’ Hij stelt dat het kabinet juist flink moet investeren om het werk in de ouderenzorg aantrekkelijk te maken.

Ben jij bereid om jouw dementerende ouder(s) in huis te nemen als de nood aan de man is? Of zie je dat niet zitten en vertrouw je de zorg hoe dan ook toe aan anderen?

Reacties op Twitter

Astrid had haar ouders liever in huis genomen.

Elly heeft weinig vertrouwen in het kabinet als het om ouderenzorg gaat.

Alles komt tegenwoordig überhaupt op mantelzorg neer, stelt Katinka.

Sonja heeft geen familie om op terug te vallen en maakt zich zorgen.

