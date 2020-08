‘Ik durf me niet meer op school te vertonen’

“Hij had zo uitgekeken naar het afsluitende schoolkamp van groep 8… En wat voor glansrol zou hij niet gaan vervullen in de eindmusical… Door corona ging het allemaal niet door. In plaats daarvan werd er – geheel coronaproof – een film opgenomen met de kinderen. Superleuk idee, natuurlijk. De film zou worden vertoond op een groot doek op het schoolplein. Zoonlief had een van de hoofdrollen, zei hij trots, maar deed er verder heel geheimzinnig over.

Live-meeting

Op de dag van de filmvertoning had ik voor het eerst sinds tijden weer een live-meeting met mijn collega’s. Ik had ze zo’n drie maanden niet gezien. Het was dus een warm weerzien, met afsluitende borrel. Dat kon allemaal prima, want mijn zoon was met zijn vader toch op school aan het helpen met alle voorbereidingen en de film werd pas vertoond als het schemerig werd. Tijd zat om met elkaar te proosten. Uiteindelijk bleef ik met twee collega’s over. ‘Zullen we hier iets eten?’ werd er geopperd. Goed idee, vond ik. Helaas was het nogal druk en de bediening niet heel vlot.

Op een bepaald moment moest ik echt weg met het OV om de filmvertoning nog te halen. Met aardig wat wijntjes op, maar te weinig in m’n maag, rende ik richting de trein. Ik moest me enorm haasten om nog op tijd bij school te zijn. Mijn man bleef maar boze appjes sturen waar ik bleef. Bezweet kwam ik bij het schoolplein aan. Het schoolhoofd was net met haar inleidende praatje begonnen. Mijn man zwaaide en gebaarde naar een lege stoel, aan de andere kant van het plein. Om niemand te storen liep ik achter de zittende ouders langs. Daar stond ook de beamer en een grote teil met boeketten, die ik had besteld voor de docenten en klassenouders.

Ondergebraakt

Terwijl ik in het voorbijgaan keek of ze de afgesproken bloemen hadden gebruikt, struikelde ik over een snoer. Niet alleen viel ik plat voorover, ik trok in mijn val ook nog de beamer van de tafel. Er klonk een golf van ontzetting over het schoolplein. Alle ouders en docenten keken verschrikt en verstoord naar mij. Mijn knie en handen lagen open, maar dat vond ik niet het ergste. Ik dacht alleen maar: o, wat erg, nu heb ik de filmvoorstelling verpest! Mijn man droeg me de school in, terwijl ik jankerig ‘sorry, sorry, sorry’ riep.

Maar het werd nog erger. Toen de BHV-er de wond ging schoonmaken, werd ik ineens zo misselijk van de pijn dat ik hem spontaan onderbraakte. Ik wilde ter plaatse door een gat in de grond verdwijnen. Mijn man heeft me naar huis gebracht en een schoon overhemd voor de arme man meegenomen. De beamer werd gelukkig door een handige Harry weer aan de praat gebracht en een halfuur later kon de voorstelling gelukkig toch nog doorgaan. Zonder mij. Ik heb dus dit belangrijke moment van mijn zoon gemist. Hij is nog steeds boos op me, maar ik vind het waarschijnlijk nog veel erger dan hij. Ik durf me niet meer op dat schoolplein te vertonen...”

