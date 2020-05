Het is hoog tijd om de 3-kussen begroeting af te schaffen

Je kent het wel. Je komt aan op een verjaardagsfeest en er zijn al een aantal mensen aanwezig. Nu is de vraag: hoe begroet je iedereen. Er zijn zoveel opties. Drie kussen, twee kussen, één kus die een knuffel wordt, enkel een knuffel of een hand. Of je groet ze natuurlijk helemaal niet, ieder zijn ding.

Voornamelijk de drie kussen kunnen heel ongemakkelijk zijn bij mensen die je niet goed kent. Het is best veel fysiek contact en het duurt te lang. En vergeet niet de kans dat je per ongeluk met jullie lippen langs elkaar komt bij het wisselen van kant. Kortom, er zitten meer nadelen dan voordelen aan.

Ultieme kans

Maud ziet deze anderhalvemetersamenleving als de ultieme kans om ongemakkelijke momenten tijdens het begroeten van vrienden en familie voor altijd af te schaffen.

Praat mee

Wat vind jij? Ben je een fan van de drie kussen? Vind je het gezellig? Of ben je het er mee eens dat het ongemakkelijk en onnodig is? Laat het ons weten! Praat mee op onze Facebook-pagina.