Daghoroscoop 28 juli

VANDAAG JARIG

Het grootste deel van het jaar zal het prima met u gaan, al hebt u de neiging kleine gezondheidsproblemen uit te vergroten en problemen te creëren die nergens op slaan. Pas daarvoor op. De kans bestaat dat u verliefd wordt op iemand binnen uw kerk of iemand die u nog kent uit uw schooljaren.

RAM

Begin de dag rustig en concentreer u op routinebezigheden. U bent niet toegerust voor zware fysieke arbeid, focus dus op plezieriger zaken. Eet en drink niet te veel als u gezond wilt blijven; wees in uw eigen belang matig in alles.

STIER

Probeer uw prestaties op een hoger plan te brengen, niet uit angst voor kritiek, maar omdat u wilt slagen in het leven. Wat goed is hoeft niet moeilijk te zijn. Wacht niet op complimenten van anderen, waardeer uzelf op.

TWEELINGEN

Soms is je huis zo’n heerlijke plek dat je het je niet kunt voorstellen het te willen verlaten. Er kan u echter een verandering van omgeving te wachten staan. Gebruik uw energie liever voor uzelf dan anderen de les te lezen.

KREEFT

Dit lijkt zo’n dag waarop u zonder inspanning mensen naar u toe trekt doordat u vriendelijk en ontspannen bent. Geniet van goede, inspirerende gesprekken en pak uw kans om datgene wat voor u belangrijk is op anderen over te brengen.

LEEUW

Sociale contacten zullen hun nut bewijzen. Uw carrière kan via familie worden begunstigd; vooral vrouwen hebben het beste met u voor. Uw artistieke oog stelt u in staat mooie dingen winstgevend te maken. Een baan in de mode is iets voor u.

MAAGD

Doe vandaag eens fijn iets voor uzelf. Begin bijv. met een uitvoerig ontbijt en bad of ga zwemmen. U zult daarna lekker in uw vel zitten en dat ook uitstralen. U kunt een nieuwe manier bedenken om uw talenten toe te passen.

WEEGSCHAAL

Geniet van uw verworvenheden en tel uw zegeningen. Begin de dag met een boswandeling of yoga. Werk bij voorkeur alleen of zet tenminste uw mobiel uit. Besteed tijd aan een creatief project. Er komt een verzoening tot stand.

SCHORPIOEN

Mensen zullen naar u luisteren als u iets wilt bespreken, maar wees niet teleurgesteld als u ongevraagde adviezen krijgt of een opsomming van uw tekortkomingen. Denk goed na voor u aan een relatie op de werkvloer begint.

BOOGSCHUTTER

U zult zin hebben om iets wat u in gedachten hebt zo snel mogelijk te testen of uit te voeren. Uw carrière is gebaat bij de bemoeienis van een expert. U kunt met publiek te maken krijgen via kunst, mode, reclame of architectuur.

STEENBOK

Een plezierige dag als u naar harmonie streeft. Men zal u milder vinden dan gewoonlijk. Zakelijke en sociale contacten worden makkelijker en sneller gelegd en u zult efficiënter werken als u deze houding weet vast te houden.

WATERMAN

Een romantische relatie wordt sterker. Een perfecte dag om uw behoefte aan schoonheid te bevredigen. Gebruik uw talenten en geniet van de geneugten die het leven biedt. Nieuwe kennissen zullen graag tot uw kring toetreden.

VISSEN

Verwen uzelf met wat luxe. Elke vorm van partnerschap wordt vandaag begunstigd, zowel zakelijk als privé. Als u zich op uw gemak voelt zullen anderen zich niet met u vervelen. Zet discipline in om een droom te realiseren.