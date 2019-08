Daphne vond de liefde van haar leven via Wordfeud

Daphne werd willekeurig aan haar huidige partner Rob (52) gekoppeld op Wordfeud, ze speelden tegen elkaar. Rob zette de eerste stap. “‘Mooi woord’ stuurde hij me. Dit ene berichtje was het begin van vele andere gesprekken.”

De chatgesprekken begonnen heel simpel, maar werden steeds persoonlijker. “Op een gegeven moment spraken we over onderwerpen als werk en kinderen.”

De eerste date

Rob vroeg Daphne als eerste mee op date, ze zouden koffie gaan drinken in Bodegraven. “Ik kende hem natuurlijk helemaal niet goed en was voorzichtig. Ook mijn ouders hadden zo hun twijfels. Ik vond een kop koffie dan ook de veiligste keuze. Mocht het niks zijn, dan kon ik na één kop weer weg.”

Maar dat bleek niet nodig. Toen de twee elkaar voor het eerst zagen, voelde het meteen goed. “Het was direct raak, hij zag er in het echt ook nog eens veel beter uit dan op de foto.”

Modern family

Hierna volgde nog een aantal dates, maar Daphne en Rob deden het rustig aan. “Ik kwam net uit een scheiding en we hebben allebei twee kinderen. Ik heb een zoon (19) en een dochter (20) en Rob heeft ook een zoon (23) en een dochter (17).

De eerste zes maanden hebben we contact gehad via Wordfeud, daarna zijn we overgestapt op voornamelijk Skype. Om toch een beetje bij elkaar te kunnen zijn, keken we bijvoorbeeld tegelijkertijd Modern Family op Netflix. Dan skypeten we ondertussen met elkaar en dan waren we toch samen.”

Latrelatie

Na zes maanden was het officieel aan, de twee hebben een latrelatie. “Ik woon in Ter Aar en Rob in Nijmegen. We zijn ieder weekend om de beurt bij elkaar.” In eerste instantie was Daphne nogal sceptisch over een latrelatie, “maar nu zie ik er alleen maar de voordelen van in.

We zijn elk weekend bij elkaar en dat houdt het spannend. Bij mij in Ter Aar kunnen we genieten van de natuur en bij Rob in Nijmegen kunnen we de stad in. We hebben twee huizen, één in een dorp en één in een stad. The best of both worlds, zeg ik altijd.”

Daphne en Rob hebben dan ook bewust voor een latrelatie gekozen, voornamelijk omdat Daphne en Rob beiden kinderen hebben die nog thuis wonen. “De kinderen steunen ons en zijn er aan gewend dat wij in het weekend bij elkaar over de vloer komen, dat is heel fijn.”

Daphne en Rob willen dan ook nog niet gaan samenwonen. “Dat gaan we ergens in de verre toekomst wel een keer doen, maar zolang de kinderen nog thuis wonen, houden we het op een latrelatie. Dat hebben we zo afgesproken.”

In trouwen ziet Daphne niets. “Ik weet dat Rob de ware is voor mij, maar daar heb ik geen briefje voor nodig. Ik zie het voordeel van trouwen niet in. We weten dat we met elkaar verder willen. We vullen elkaar goed aan; ik ben een druktemaker en hij is heerlijk rustig.”

Online daten

Dat Daphne haar geliefde via Wordfeud zou ontmoeten, zag ze nooit aankomen. “Ik was ook totaal niet opzoek naar liefde, dus dit was één grote verrassing voor mij.”

Voor anderen die mensen online ontmoeten, bijvoorbeeld via een datingapp of misschien ook Wordfeud, heeft ze wel een tip. “Doe je research, want je weet nooit of iemand helemaal eerlijk is online. Dat heb ik ook gedaan met Rob, want je kunt zo voor de gek worden gehouden! Volg je hart, maar wees ook voorzichtig als je mensen online ontmoet.”

Rob speelt nog altijd Wordfeud, maar Daphne niet meer. “Ik ben er een beetje op uitgekeken.”