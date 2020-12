Wieke woont in Dubai: Hier is het testen, testen, testen

Wieke de Vries (42) woont met haar man en zoontje in Dubai. Ⓒ Eigen foto

In onze - hopelijk tijdelijke - rubriek Corona in… bespreken wij de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Wieke de Vries (42). Wieke woont met haar man en zoontje (7) in Dubai. Ze is werkzaam in de watersector.