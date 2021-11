Daghoroscoop 12 november - Cupido kan je raken, Stier

VANDAAG JARIG

Ook als je liefdesleven weinig stabiel is, kan het wel opwindend verlopen. Alles wat je ervan verwacht kan aan diggelen gaan. Romantische incidenten kunnen snel en overal ontstaan, maar even snel weer in de afvalemmer vallen. Begin niet aan een verbintenis die niet kan standhouden.

RAM

Geld is belangrijk voor je en je kunt er nu de hand op leggen. Jouw intuïtie is scherp. Je kunt het je veroorloven de bloemetjes buiten te zetten of een mooie fles open te trekken. Je zult een goede indruk maken als je voor publiek werkt.

STIER

Je bent minder goedgelovig dan anderen wel eens denken en je zult het leuk vinden dat te bewijzen. Je hebt er een handje van om mensen om de tuin te leiden. Een romantische bewonderaar kan Cupido inhuren die je onverwacht raakt.

TWEELINGEN

Wat met onroerend goed en bezit te maken heeft wordt begunstigd. Je kunt makkelijker dan verwacht een vergunning krijgen voor een aanpassing of verbouwing. Bezoek potentiële klanten als je geen zin hebt in routine.

KREEFT

Relaties op afstand moeten voortdurend en geduldig worden onderhouden. Neem het initiatief, daarmee de indruk wekkend dat je toegewijd en enthousiast bent. Ga op conversatieles om je taalvaardigheid te testen.

LEEUW

Je vasthoudendheid kan indruk maken en de aandacht trekken. Je bent in staat te slagen ondanks moeilijke omstandigheden. Je zult plezierig beloond worden en promotie behoort tot de mogelijkheden. Sta er voor open.

MAAGD

Druk je zo fantasievol mogelijk uit. Luister naar je innerlijke stem met betrekking tot. anderen. Vertel je (klein)kinderen over vroeger en leer ze oude liedjes en spelletjes. Geniet er met volle teugen van als je fysiek in vorm bent.

WEEGSCHAAL

Je mag tevreden zijn als je over genoeg uithoudingsvermogen beschikt en fit bent. In weerwil van tegenwind kun je nu hoog scoren. Kansen en een voorstel uit ongewone hoek zijn het overwegen waard en kunnen geld opbrengen.

SCHORPIOEN

Een affaire met een ouder iemand kan stabiliteit in je leven brengen. Met een natuurlijk talent valt geld te verdienen als je bereid bent je kennis te delen. Zet een advertentie in een lokale krant en begin met een kleine groep.

BOOGSCHUTTER

Zorg dat je emotioneel in balans bent en dat je bureau leeg is als je vanmiddag naar huis gaat. Handel geldzaken bij voorkeur persoonlijk af. Sta anderen pas bij als je eigen taken volbracht zijn. Blijf vanavond thuis.

STEENBOK

Omring je met mensen die in je geloven. Je beschikt over de energie om het doel dat je voor ogen hebt te bereiken. Maak vakantieplannen; spreek met vrienden af en ga iets origineels doen. Iemand van verre kan ineens opduiken.

WATERMAN

Richt je op je carrière; er vinden achter de schermen ontwikkelingen plaats die je niet mogen ontgaan. Onderzoek kan een onthulling aan het licht brengen waarmee je je voordeel kunt doen. Laat zien hoe sterk je bent.

VISSEN

Een gesprek kan je de ogen openen voor een relationeel probleem. Mensen uit een andere cultuur kunnen je horizon verbreden en geluk brengen. Maak plannen die financieel haalbaar zijn en bespreek je toekomst met je partner.

