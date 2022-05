Daghoroscoop 17 mei - Blaas stoom af, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Je gezondheid blijft in grote lijnen goed. Daardoor zul je steeds meer in staat zijn van het leven te genieten. Dat zal je leidinggevende kwaliteiten nog meer verhogen en je in staat stellen je leven praktisch aan te pakken. Zorg voor een modieus uiterlijk; dat kan een doorbraak opleveren in je carrière.

RAM

Wees bereid werkzaamheden en plichten te aanvaarden die nieuw voor jou zijn. Meerderen hebben kennelijk vertrouwen in je. Geef faalangst geen kans; alleen door dingen te proberen kom je erachter of je iets wel of niet kunt.

STIER

Er komt het meeste uit je handen als je alleen werkt. Laat geen extra taken op je dak schuiven als je al genoeg te doen hebt. Privé kan iemand proberen je te boetseren tot een ideaalbeeld. Behoud liever je eigen karakter.

TWEELINGEN

Sluit je aan bij een organisatie die je werk kan steunen. De kans is groter om te bereiken wat je wilt als je gegevens kunt uitwisselen met iemand die hetzelfde beoogt. Je kunt met uiteenlopende problemen te maken krijgen.

KREEFT

Pas op je woorden; je kunt ongewild iets verraden of onthullen. Praat niet te veel of te vaak over jouw plannen; anderen kunnen ze doorvertellen. Gebruik je energie voor hetgeen nodig en nuttig is. Focus op strategie en tactiek.

LEEUW

Studenten met een examen voor de boeg moeten nu serieus aan de slag. Maak een studieplan en investeer extra tijd in je zwakke punten. Bespreek hoe je aan wensen van naasten tegemoet kunt komen zonder te veel vrijheid in te leveren.

MAAGD

Er kan van alles aan de hand zijn. Een groepsleider kan je geduld op de proef stellen of een vriend(in) is buitengewoon lastig of veeleisend. Kom voor jezelf op, maar probeer ook een beetje tolerant te zijn en minder kritisch.

WEEGSCHAAL

Luister naar de problemen van je partner, al vind je die nogal vaag en oninteressant. Het is van belang elkaar moreel en praktisch te steunen. Bijt liever op je tong dan de ander te kleineren. Zorg dat je niet overheerst.

SCHORPIOEN

Het is vaak zo dat je pas weet wat je wilt als een ander iets van je verlangt waar je niets voor voelt. Dat kun je vandaag ervaren. Sluit over dingen die je lief zijn geen compromissen. Wees extra voorzichtig als je met machines werkt.

BOOGSCHUTTER

Het kan enorm opluchten om eens goed stoom af te blazen, maar let wel op tegen wie je dat doet. Werken en leven met anderen in dezelfde ruimte zet relaties onder druk en het is van belang elkaars gewoonten te respecteren.

STEENBOK

Het wordt een belangrijke dag als je een project moet afronden. Het ziet er naar uit dat je een interessante cliënt kunt winnen of een lucratief contract sluit. Iemand met wie je meestal niet door één deur kunt, kan je bondgenoot worden.

WATERMAN

Blijf geestelijk optimaal alert, want je kunt in een situatie terechtkomen waarin je op je tellen moet passen. Je zelfvertrouwen kan een deuk oplopen, maar je intuïtie kan je redden. Laat je vooral niet betrekken bij een machtsstrijd.

VISSEN

Geef financiële vraagstukken voorrang. Gooi geen geld over de balk en zorg ervoor dat de toekomst van je gezin veilig is. Een prille romance kan met spanningen te maken krijgen; speel geen spelletjes met je toekomstig geluk.

