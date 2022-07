Roze Maandag gaat hand in hand met het modeseizoen (+ tips!)

Honderdduizenden mensen komen op de eerste maandag van de Tilburgse kermis samen om feest te vieren en stil te staan bij de rechten van homo- en biseksuelen, lesbiennes en transgenders. Het evenement trekt feestgangers uit alle hoeken van de samenleving, die komen om te hossen op Hollandse knallers, te dansen met dragqueens en gezellig een drankje te drinken met vrienden. De belangrijkste kleur deze maandag gaat dit jaar hand in hand met de modekleuren dit seizoen: vooral zuurstokroze is het namelijk helemaal deze zomer!

Zuurstok- of knalroze is een kleur die overal in terugkomt dit seizoen, van broekpak tot jurk en top, en van lingerie en zonnebril tot tas en schoenen. Het fijne is, na een paar minder vrolijke jaren, dat deze kleur uitnodigt tot feesten, optimisme en uitbundigheid. Belangrijk daarbij is aandacht voor juiste combinaties. Dat kan nog best een uitdaging zijn, want fuchsiaroze is ton-sur-ton (in één tint gedragen) al een blikvanger, maar doet het ook goed met felle kleuren zoals oranje, paars, rood en zelfs geel. Zelfs pastelroze, babyroze en barbieroze passen daar goed bij qua overlooptinten. En wie nog niet helemaal kan wennen aan deze kleurexplosie kan starten met een accessoire hier en daar in deze aantrekkelijke kleuren.

Positiviteit

Kleurexperts prediken het al langere tijd: roze is de kleur van de positiviteit, hoop en jeugdigheid waar je ook nog eens instant vrolijk van wordt. Niet voor niets adviseren zij mensen die zwaar op de hand zijn om zich met roze te omringen of de kleur zoveel mogelijk te dragen in allerlei kleurvariaties. Als extraatje oogt deze tint namelijk ook gelijk een stuk jonger dus de kleur zorgt moeiteloos voor een effectieve verjongingskuur. Naast de knalroze broekpakken zijn ook blouses en tunieken veel gezien, net als lange jurken, al dan niet gecombineerd met andere felle kleuren. Blazers in deze tint blijven ook een prima investering, net als sneakers, tops, lingerie en schoenen.

Winterkleuren

De kleur roze kan ook zo weer gedragen worden in het najaar en de winter dus de items hoeven niet achterin de kast opgeborgen te worden. Dat is dus ook nog lekker duurzaam. Combineer het bijvoorbeeld met een leren zwarte broek of rok en een paar leren laarzen en voilà, je hebt de warmere variant van de rozetrend te pakken. Ook truien, vesten en spencers in rozetinten, gemaakt van fluffy wollen materialen, doen het aankomende winter vast goed. Daarnaast passen de rozetinten prima bij de andere populaire winterkleuren zoals very peri (paars/lila), bordeauxrood, framboos, knalrood en oranje.

Uitverkoop

De wereld door een roze zonnebril zien is vooral op donkere dagen in de winter een aanrader. De zon staat minder fel, maar een lichtgekleurde zonnebril, bijvoorbeeld tijdens het autorijden, is alsnog geen overbodige luxe. En voor roze accessoires geldt: die kunnen altijd en overal bij gedragen worden en zijn echt niet alleen geschikt voor de zomerse dagen. Een riem, tas, shawl, handschoenen, laarzen of schoenen en sneakers zijn dus prima investeringen. Het is zodoende geen gek idee om bij de aankomende uitverkoop eens flink te neuzen tussen de aanbiedingen aangezien rozetinten dus ook het volgende seizoen weer volop mee kunnen!

Beauty

Het leuke is dat rozetinten ook in de beautywereld zijn doorgedrongen. Niet alleen zijn er veel geuren met een roze flesomhulsel, maar er zijn ook diverse roze varianten in lippenstift, blush en oogschaduw. Een heel mooie combinatie is roze oogschaduw in een lichte variant (glitter of juist mat), gecombineerd met een superstrak getekende eyeliner net boven het ooglid, eventueel iets uitlopend in een cateye aan de zijkant van het oog. Breng nooit roze aan de onderkant van het oog aan, dit maakt nogal flets. Een roze smokey eye, van donker oplopend naar lichter aan de bovenkant is ook een unieke variant die het vooral goed doet bij een knalroze outfit.

Tips: zo draag je roze

Roze wordt iets stoerder door het met mindere barbie-tinten te dragen, zoals bijvoorbeeld met jeansitems.

Uitersten die prima bij elkaar passen: leren items en lieflijke rozetinten, dus ook een leren broek met een lichtroze doorschijnende blouse met daaronder een knalroze beha.

Voorkom de ultieme barbielook: zorg dat de roze items nooit superstrak zitten.

Ga niet over de top met roze make-up want hoewel het licht kan ogen, is het toch een enorme blikvanger. Wissel bijvoorbeeld roze oogschaduw af met een nude kleur lippenstift.

Roze schoenen of sneakers? Combineer die met neutrale, niet al te opvallende kleding om de aandacht lekker op de roze items te richten.

Oogt de roze outfit iets te popperig? Combineer dit dan met stoere laarzen, een jeansjack of stevige sneakers voor een stoerder effect.

Zin in een extra eyecatcher: combineer roze dan met metallics of glanseffecten. Dat is pas echt uitpakken!

Combineer knalroze met andere knaltinten zoals rood, oranje, groen, paars en geel. Alles wat vroeger niet mocht, kun je nu bij elkaar kiezen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.