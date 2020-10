Dingen die we tijdens deze lockdown wèl kunnen doen!

1: Support your locals

Je hoeft er niet per se naartóe te gaan om van het eten van je favoriete restaurant te genieten. Tegenwoordig kan je vaak het eten bestellen en thuis laten bezorgen. Tip: om je locals écht te supporten, bestel dan via de website van het desbetreffende restaurant zelf. Zo gaat de prijs die je betaalt volledig naar jouw favoriete tentje!

2: Tijd voor jezelf

De horeca mag dan wel dicht zijn, maar dat geldt gelukkig niet voor kappers, schoonheidssalons en nagelstylistes. Reden genoeg om die nagels weer eens te laten doen, je haar mooi te laten föhnen of een lekkere gezichtsbehandeling te nemen. Verwen jezelf, want dat heb je wel verdiend!

3: Sporten

De sportscholen zijn gelukkig (nog) open, maar mocht je je hier toch niet zo prettig bij voelen, kan je altijd nog de zolder/gang/woonkamer omtoveren tot sportschool. Haal wat gewichtjes in huis, zoek een video op YouTube voor begeleiding en gaan met die banaan!

Bekijk ook: Zo overleeft ons uiterlijk de crisis

4: Bingewatch tot je erbij neervalt

Ben je toch liever lui dan moe? VROUW maakte een lijstje met de leukste film- en serienieuwkomers van oktober. Pak er wat snacks bij, plof neer op de bank en zet de tv aan. Dat maakt het thuiszitten toch net wat leuker.

5: Bakken maar

Over snacks gesproken… genoeg tijd om je uit te sloven in de keuken! Bak een taart of koekjes, óf kies juist voor gezonde opties en maak één van de recepten van onze VROUW-collega Marjolein, zoals de pompoensoep met champignons en feta.

6: Online shoppen

Een dagje buiten de deur shoppen is niet meer zo voor de hand liggend. Online shoppen is daarentegen een ideale vervanger en nog nooit zo populair geweest.

7: Kledingkast opruimen

Met al die nieuw geshopte items puilt de kledingkast natuurlijk helemaal uit. Een goed moment om schoon schip te maken en ruimte te creëren (voor eventuele nieuwe online-aankopen).

8: Leesvoer

Tijd zat om in je favoriete boek of tijdschrift te duiken. De VROUW Glossy Opgebiecht Special ligt nog in de winkel. Dus koop ’m nu het nog kan!

9: Wijnproeverij vanuit huis

Nu je niet meer naar de horeca kan voor een wijnproeverij, doe je het toch lekker thuis? Er zijn zat wijnproeverijboxen en -pakketten te vinden op internet. Nodig drie vriendinnen uit, trek een mooie jurk aan en genieten maar.

Bekijk ook: Zo ga je eenzaamheid tegen in coronatijd

10: Avondje in de glitters

Je kan ook grootser uitpakken dan alleen een mooie jurk aantrekken. Wat dacht je van een gala-avond? Trek je mooiste glitterjurk en hakken aan, gooi jezelf lekker in de zware make-up en laat de champagne maar knallen!

11: Frisse neus

Schijnt het zonnetje buiten? Maak een (ochtend)wandeling! Al is het een rondje van een half uur. Het is hartstikke goed voor je en je haalt er superveel energie uit voor de rest van de dag.

12: Tussen de lakens

Met al dat thuiswerken heb je des te meer tijd voor wat plezier tussen de lakens. Het hebben van overdagseks zou zelfs hét recept zijn voor een goede relatie. Tijd zat om die informatie in praktijk te brengen!