Mariëlle (37) is directeur van Hotel Corona: ’Toch maar niet de naam veranderd’

Directeur

„Ik ben directeur van Boutique Hotel Corona. Dat doe ik ongeveer 40 uur per week, maar eigenlijk ben ik altijd bereikbaar. Vier dagen in de week ben ik op locatie en een dag werk ik thuis. Naast de dagelijkse operatie van het hotel begeleid ik een renovatie. We hebben het aantal kamers in het hotel verdubbeld, dat was best een behoorlijke klus. We zetten nu nog de laatste puntjes op de i. Er is geen ’gewone’ dag in het hotel, elke dag is anders en dat maakt het ook zo leuk.

Ik heb naast mijn baan als directeur een kledinglabel genaamd Leo&Libra: een uit de hand gelopen hobby die ik samen doe met mijn beste vriendin Kim. In 2019 kwamen we erachter dat we het lastig vonden om zakelijke kleding te vinden die betaalbaar is, mooi blijft en goed samen past. Toen besloten we het zelf te gaan ontwerpen, ontwikkelen en verkopen! Ik ben denk ik zo’n vijf tot tien uur per week bezig met het bedrijfje.

Ik ben vijftien jaar samen met mijn man Kilian, waarvan acht jaar getrouwd. Hij is manager van het restaurant dat bij Hotel Corona zit. Het is een aparte exploitatie, maar hoort wel een beetje bij het hotel. Hij werkt zo’n 50 à 60 uur per week, van twaalf uur ’s middags tot in de avond, dinsdag tot en met zaterdag. Gelukkig kom ik hem tegen tijdens het werk, anders zouden we elkaar niet zo veel zien.

Hotel Corona

In het begin van de coronacrisis stonden er vaak mensen voor de deur om selfies te maken en we kregen rare telefoontjes voor de grap. Na twee jaar is dat weer afgezakt, maar bij de receptie hebben we nog dagelijks mensen die grapjes maken over de naam.

Het is allemaal erg ongelukkig, want de naam hebben we al sinds de Tweede Wereldoorlog en het betekent gewoon ’kroon.’ Ik heb aan het begin van de crisis met de eigenaar overlegd of het niet beter was om de naam te veranderen. Maar omdat Hotel Corona het oudste viersterrenhotel van Den Haag is en echt een icoon in de stad, zou het zonde zijn om het een andere naam te geven.

Mijn zwangerschapsverlof viel precies in de periode dat corona uitbrak. Het voelde gek dat ik verlof had toen het restaurant moest sluiten. Het hotel mocht wel open blijven, maar we hadden bijna geen gasten. Ik was eraan gewend om altijd bezig te zijn met het hotel of tenminste bereikbaar te zijn, maar was nu alleen maar bezig om financieel alles zo goed mogelijk te managen.

Omdat het restaurant gesloten was, was Kilian ook veel thuis. We hebben geluk gehad dat we beiden de kraamperiode thuis konden doorbrengen. Daardoor hebben we veel tijd met Kai kunnen spenderen. Hij is inmiddels net twee jaar.

Samen

Kilian en ik brengen echt samen het geld binnen. We hebben een gezamenlijke rekening: alles komt op een hoop terecht en alles gaat daar ook weer vanaf. We doen het zo sinds wij samenwonen en het werkt goed voor ons. Ik heb van jongs af aan al gewerkt en Kilian ook. Als het gaat over onafhankelijkheid, is het dus voor ons vanzelfsprekend dat je financieel voor jezelf zou kunnen zorgen als dat nodig is.

Huishouden

Onze rolverdeling is niet erg klassiek. Kilian kan heel goed koken en hij doet het graag, maar hij is meestal aan het werk in de avond. Ik kook daardoor vaak voor mezelf en de kleine. Een keer per week helpt iemand ons met het huishouden, en de overige taken zoals wassen en stofzuigen verdelen we onderling. We wisselen af wie de boodschappen doet, afhankelijk van wie er tijd voor heeft.

Klussen pakt mijn man meestal op, maar ik doe het als ik het kan. Wanneer het gaat om een grote of technische klus, besteden we het liever uit. In het huishouden vind ik het belangrijk dat je wat voor elkaar over hebt. Als iets de een niet lukt, kan de ander het oppakken zonder daar moeilijk over te doen.

Twee dagen per week brengen wij Kai naar de opvang. Mijn ouders passen een keer in de week op. Kilians ouders helpen ook regelmatig en ik ben zelf een dag in de week thuis. Omdat mijn man vaak pas in de middag begint met werken, kan hij in de ochtend bij Kai zijn totdat een van onze ouders komt. Ik ben dan ’s avonds weer thuis om voor Kai te zorgen. Zondag is onze familiedag, dan zijn we lekker met zijn drieën. Zo hebben we de week ingedeeld.”

