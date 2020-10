Appeltje-eitje: zo word je een ochtendmens!

Vandaag gaat de wintertijd in, daarom is het de ideale dag om te beginnen met het veranderen van je slaapritme.

1. Vast ritme

Als je voor jezelf een vast ritme creëert, kan je lichaam beter wennen aan het vroege opstaan. Begin bijvoorbeeld de dag standaard met vijf minuten mediteren, was daarna je gezicht en maak een gezond ontbijt.

Vervolgens kun je gaan sporten, lezen of bijvoorbeeld in de tuin werken. Als je maar iets kiest waardoor je ontspant en waar je normaal niet of nauwelijks de tijd voor neemt.

Deze routine kan net zolang duren als je zelf wilt - of voor zover je agenda dat toelaat. Door jezelf een doel te stellen (dat kan ook zijn: binnen twee weken wil ik een boek uitlezen), is de kans groter dat je het ook echt bereikt.

2. Slimme wekker

Je kent het vast wel: tig keer op de snooze-knop drukken voordat je opstaat. Maar wist je dat snoozen de kwaliteit van je slaap vermindert? Handige hack: je kunt je wekker aan de andere kant van de kamer zetten, op deze manier móet je wel uit bed stappen om hem uit te zetten. Zo ben je meteen wakker.

Ook kun je een slimme wekker installeren op je mobiel. Er zijn tal van versies te vinden in de app store, zoals Sleepzy. Hiervoor moet je eerst een paar handelingen verrichten om hem uit te krijgen, zoals een aantal stappen zetten of een bepaalde app openen en sluiten. Een goede manier om je wakker te schudden!

3. (Digitaal) opruimen

Na een lange dag werken heeft niemand zin om te gaan opruimen. Maar waarom niet een uur in de ochtend benutten om je huis (of je mailbox) op te schonen? Natuurlijk, het is niet de hoofdreden om elke dag je wekker vroeger te zetten, maar stel dat je hiervoor nou twee ochtenden in de week inplant? Krijg je in elk geval een hoop rust in je hoofd.

4. Meal prep

Als je weet dat je een drukke dag voor de boeg hebt, is het maken van maaltijden voor de rest van de dag misschien wel dé oplossing voor jou. Na het ontbijt kun je je lunch voorbereiden en misschien zelfs al voorbereidingen voor het avondeten treffen.

Weet je dat je rijst gaat eten? Kook het alvast en bewaar het in de koelkast. Snij de groente die je wilt eten van tevoren of maak alvast een toetje klaar. Wakker worden en koken met een lekker muziekje op, is een relaxte manier van opstarten én je zet in een handomdraai het (avond)eten op tafel.

5. Rustgevende podcasts

Als je weet dat je de volgende dag vroeg moet opstaan en je gaat malen over het aantal uren dat je nog kunt slapen, dan gaat het mis. Hoe minder je je druk maakt in bed, hoe gemakkelijker je je ritme verschuift.

Wie daar hulp bij nodig heeft, kan bijvoorbeeld een rustgevende podcast beluisteren; er zijn geweldige podcasts om bij in slaap te vallen, zoals Voorlezen uit het woordenboek voor mensen die niet kunnen slapen, Sleep with me, Bedtime Stories en Nighty Nights. De keuze is reuze, dus (hopelijk) succes verzekerd!

6. Plezier is de sleutel

Begin elke morgen met iets wat je leuk vindt. Als je wakker wordt met iets plezierigs in het vooruitzicht, gaat opstaan nou eenmaal makkelijker. Geniet je van wandelen met de hond? Of vind je het heerlijk om in alle rust die ene tv-serie of documentaire terug te kijken? Plan dat dan in de ochtend, door een ’beloning’ wordt uit bed komen echt minder zwaar.

7. Trakteer jezelf

Leg je jezelf graag in de watten als je een doel haalt? Trakteer jezelf dan bijvoorbeeld op een cadeautje als je twintig keer vroeg uit bed bent gekomen. Zorg er wel voor dat je je echt aan dit doel houdt en dat het niet te simpel is om te halen. Als je denkt dat je het niet zelf redt, vertel het dan aan iemand. Misschien doet hij of zij wel mee? Zo raak je helemaal gemotiveerd. Succes!