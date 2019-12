Ⓒ Mark Uyl

Nog even en we tellen af naar 2020. Voordat het zover is, kijken Sarah Chronis, Jill Roord, Gallyon van Vessem, Valeska Custers, Tineke Ceelen en Brigitte Nijman terug op een voor hen bijzonder 2019. In deze editie spreken we met Brigitte Nijman.