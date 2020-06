Niet meer langer uitstellen, lezen dit stuk!

„Iedereen heeft op een bepaalde manier last van uitstelgedrag. 20% van de Nederlandse bevolking heeft zelfs last van chronisch uitstelgedrag. Dan neemt het echt negatief je leven over. Maar bij het grootste deel van de bevolking is het vrij onschuldig.”

„In de regel draait uitstelgedrag om het uit de weg gaan van een verplichting. Meestal stellen mensen dingen uit waarin ze geen zin hebben. Het geniepige aan de meeste dingen die je uitstelt, is dat het niet strafbaar is. Op de korte termijn word je dus beloond, maar op de lange termijn is het niet handig.”

Depressie

„Vaak wordt er gezegd dat uitstellers lui zijn, maar als je daarop je psychologisch microscoop zet, kan je zien dat er meer speelt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een depressie. Dan heb je oprecht de energie niet om eenvoudige taken te vervullen.”

„Het kan ook sociale angst zijn, daarvan hebben heel veel Nederlanders last, blijkt uit onderzoek. Denk hierbij aan de nieuwe buren willen leren kennen, maar te zenuwachtig zijn om de eerste stap te zetten. Ook heb je angst om het verkeerd te doen.; als je ergens niet aan begint, kun je het ook niet fout doen.”

„Er bestaan ook non-psychologische redenen voor uitstelgedrag. Sommigen zien het belang van de taak uitvoeren niet in, anderen hebben oprecht geen energie én je hebt mensen die niet weten waar ze moeten beginnen en het dan maar uitstellen. Verder heb je ook mensen die te snel afgeleid raken om de taak te kunnen volbrengen en mensen die meer denkers dan doeners zijn: in hun hoofd denken ze aan de taak, maar het idee van het ook echt doen vinden ze niet aantrekkelijk.”

„En er zijn er ook die lijden onder de ellende van perfectionisme. In hun hoofd hebben ze zoveel details bedacht dat het uitvoeren van de taak onmogelijk lijkt. Ze kunnen nooit het mentale plaatje tot werkelijkheid brengen. Dan is het prettiger om het maar helemaal niet te doen.”

Soorten uitstelgedrag

„Naast een aantal redenen, heb je ook soorten uitstelgedrag. De nadruk ligt hier op wat er uitgesteld wordt. Ten 1eerste heb je uitstelgedrag met betrekking tot dingen die een deadline hebben waarvan je kiest om het last minute pas te doen met het excuus ’dat je het beste werkt onder druk’.

De tweede soort is uitstellen met betrekking tot algemeenheden, bijvoorbeeld het meer willen bezoeken van je oma of een nieuwe hobby willen beginnen. Dat is onwijs algemeen en niet tijdsgebonden, dus er is niemand die je er op aanspreekt als je het niet doet.

Ten slotte heb je uitstelgedrag met betrekking tot praktische zaken zoals de afwas doen, je fietsband oppompen en kleding naar de stomerij brengen. Ook deze zijn vrij makkelijk uit te stellen, omdat niemand ervan wakker ligt als je het één of twee dagen later doet.”

Hoe ga je er mee om?

„Het klinkt heel flauw, maar eigenlijk is dé oplossing voor uitstelgedrag vermijden: ermee stoppen. Je moet er bewust voor kiezen om er mee op te houden. Ik las ooit in een boek over een methode die mij heel erg aansprak. Zelf stelde ik namelijk ook best vaak dingen uit. De methode werkt als volgt: als je iets in de handen hebt, moet je het meteen uitvoeren. Als je dus een envelop open maakt en er zit een rekening in, betaal die dan meteen. Als je de pannen in de gootsteen doet na het koken, maak ze meteen schoon.”

„Door de kleine taken direct te doen, ontdek je dat je aan het einde van de dag ineens zeeën van tijd over hebt. Ook heb je mentaal een gevoel van rust, omdat je niet constant hoeft te denken aan dingen die je nog moet doen. Zelf kan ik niet meer op een andere manier leven!”