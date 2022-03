Daghoroscoop 30 maart - Je partner kan ontploffen, Leeuw!

VANDAAG JARIG

In financieel opzicht is kennis jouw weg naar succes. Mocht je een verbouwing of renovatie overwegen, plan die dan liever volgend, dan dit jaar. Je hoeft niet te wachten met een schilderbeurt of nieuwe vloerbedekking. Ouders met verstand van geld gaan een mooi financieel jaar tegemoet.

RAM

Wees voorzichtig met de financiering van een bijzonder project dat veel voor je betekent. Als jij je matigt, zal het niet moeilijk zijn om het effect dat je nastreeft voor een redelijke prijs te behalen. Durf van een gekozen koers af te wijken.

STIER

Communiceren kan vandaag moeite kosten. Je denkt niet helemaal helder en weet je bedoelingen niet goed genoeg duidelijk te maken. Je afweermechanisme kan momenteel aan de zwakke kant zijn. Laat je niet onder druk zetten.

TWEELINGEN

Je kunt voor ruime keuzemogelijkheden worden gesteld. Vraag de hulp van een mentor om je bij een bijzondere of moeilijke taak te helpen. Vertraging in het openbaar vervoer of een storing in apparatuur zal frustratie oproepen.

KREEFT

Jouw energie kan op een laag pitje staan. Drink veel water, rust uit en lees. Na recente successen zul je even moeten bijkomen. Door toeval kun je geïnteresseerd en betrokken raken bij buitenlandse politiek.

LEEUW

Het kan je aan de wil ontbreken om aan het werk te gaan. Er zal dus enige inspanning aan te pas moeten komen om uit bed te komen en te doen wat er van je wordt verwacht of waarvoor je wordt betaald. Bovendien kan je partner ontploffen.

MAAGD

De wet van Murphy kan vandaag van kracht zijn: wat mis kan gaan, zal dat waarschijnlijk ook doen. Let op als je een contract doorleest; je kunt iets tekenen waarvan je pas later ontdekt dat jouw verantwoordelijkheid groter is dan je dacht.

WEEGSCHAAL

Het kan moeite kosten om uit bed te komen en de motivatie om actie te ondernemen kan ontbreken. Als je reparaties of onderhoud aan je huis hebt uitgesteld, kunnen er vandaag problemen ontstaan met dakgoten of leidingen.

SCHORPIOEN

Tijdens een zakelijke bijeenkomst kan het er hard aan toegaan en je dient goed op de hoogte te zijn van feiten. Iemand lijkt er op uit om jou te intimideren, maar in werkelijkheid is diegene jaloers. Blijf in elke situatie afstandelijk en kalm.

BOOGSCHUTTER

Tot half april is het een prima periode om werktijden te veranderen of omstandigheden aan te passen. Wees helder als je boodschappen doorgeeft, want misverstanden ontstaan snel. Maak notities van gesprekken die je voert.

STEENBOK

De kosmos oefent grote invloed uit op jouw liefdeleven en creativiteit. Overweeg een gezin te beginnen of uit te breiden, of een artistiek talent verder te ontwikkelen. Tegenstrijdige boodschappen kunnen je vanmiddag verwarren.

WATERMAN

Houd ogen en oren wijd open als financiële onafhankelijkheid jouw liefste wens is. Er kan je een strategie worden aangereikt die in praktijk kan worden gebracht, maar wel grondig onderzocht moet worden.

VISSEN

Maak belangrijk werk zo vroeg mogelijk af. Naarmate de dag vordert, kun je er de controle over verliezen. Pas op voor dagdromerij, vooral als je bijzonder gesteld bent op een collega; een fantasievol scenario kan je doen afdwalen.

