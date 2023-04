’Máxima begrijpt dat de lat hoog ligt en dat ze mag knallen’

„Bij een staatsbezoek wordt er vaak gekeken naar de fatsoensnormen van een land”, vertelt koningshuisexpert Josine Droogendijk. „Zo droeg Máxima tijdens het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk een Britse hoed, omdat ze daar veel waarde hechten aan mode van eigen bodem. Deze keer is het een staatsbezoek aan Nederland, daarom bepaalt het Nederlandse hof het kledingvoorschrift. Tijdens het gala verwacht ik daarom lange avondjurken en prachtige diademen te zien. Daar staat ons hof om bekend.”

Máxima heeft voor de welkomstceremonie een oude bekende uit de kast getrokken. „De meeste Nederlanders zullen deze outfit herkennen. Máxima droeg deze look namelijk al tijdens Koningsdag in 2021 en een uitblinkerslunch in 2022. Op Koningsdag droeg de koningin haar haren los, maar vandaag heeft ze het mooi opgestoken.”

Typisch Máxima

De mantel van gele wol, top met gerimpelde halslijn en rok met grote knoopsluiting zijn afkomstig van haar favoriete modehuis Natan. Daarbij draagt ze een turban in dezelfde stof die gemaakt is door Máxima’s kamenier Jolanda. Het is niet de eerste keer dat onze koningin een outfit recyclet. Tijdens het werkbezoek aan het Caribisch gebied waren Máxima en Amalia ook een aantal keer in gerecyclede looks te zien.

Máxima en Willem-Alexander tijdens Koningsdag 2021. Ⓒ ANP

Josine Droogendijk vindt het logisch dat Máxima deze outfit opnieuw uit de kast haalt. „Dit is haar koninginnen-uniform, een typische Máxima look. Het is een outfit die je verwacht op een dag als vandaag. Meestal kiest Máxima voor iets gedemptere kleding, zodat Willem-Alexander meer kan shinen, maar op de grauwe Dam komt zo’n knaloutfit goed van pas.”

„De aandacht voor detail maakt de mode van Máxima koninklijk. De stof van het tasje en de rok sluiten mooi op elkaar aan en de schoenen hebben weer precies dezelfde kleur als de mantel. De gehaakte handschoenen kreeg de koningin in 2017 cadeau van Sjanie Stam tijdens een streekbezoek. Gehaakte handschoenen zag je vooral in de jaren vijftig, inmiddels zijn ze een beetje verloren gegaan. Onze koningin weet een geschenk goed op waarde te schatten en daarom trekt ze de handschoenen vaak bij bijzondere gelegenheden aan. Een hoed maakt je een koningin, maar handschoenen hebben hetzelfde koninklijke effect. Mevrouw Macron ziet er altijd prachtig verzorgd uit. Ik denk dat Máxima begrijpt dat de lat hoog ligt en dat ze mag knallen.”

Effen stoffen en korte roklengte

Máxima trapt af met een spectaculaire outfit, maar mevrouw Macron heeft het volgens Droogendijk iets soberder aangepakt. „De outfit is passend bij haar stijl: effen stoffen en een kortere roklengte. Toch had ik iets meer verwacht. Een hoed had het geheel al een stuk spectaculairder gemaakt, tijdens het gala verwacht ik absoluut meer van Brigitte.”

